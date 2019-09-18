شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب هابل يلتقط صورة تظهر حلقات كوكب زحل بدقة غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط تلكسوب هابل الفضائى التابع لناسا صور لكوكب زحل تشبه أسطوانات الموسيقى، حيث تبدو معظم الحلقات مصنوعة من قطع من الثلج بأحجام تتراوح من الحبوب الصغيرة إلى الصخور العملاقة.

نقلاً عن موقع " ميرور" البريطانى، يميل نظام حلقات زحل حاليًا نحو الأرض، مما يمنحنا نظرة رائعة على هيكله، كما إنها تتحرك باستمرار حول الكوكب فى رقصة كونية معقدة.



حلقات كوكب زحل

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تكشف صورة هابل أيضًا عن تفاصيل فى الغلاف الجوى، والتى كان من الصعب التقاطها بواسطة مركبة فضائية، مثل الهيكل سداسى الشكل الذى يدور حول القطب الشمالى للكوكب، والذى يتميز بحجمه الضخم، بحيث يمكن أن يتسع لأربعة كواكب مثل الأرض داخل حدوده.



كوكب زحل

ويعد عمر وأصل نظام حلقات زحل غير معروف، لكن مركبة الفضاء كاسينى التابعة لناسا، التى انغمرت فى جو الكوكب فى عام 2017 ساعدت فى إلقاء الضوء على اللغز، فخلال المدارات النهائية لمركبة الفضاء كاسينى التابعة لناسا، قاست كتلة نظام الحلقات، وأكدت أنه يبلغ نحو 1/1000 من كتلة كوكب الأرض، وقد فسر بعض علماء الفلك هذه الكتلة المنخفضة على أنها تعنى أن الحلقات قد لا يتجاوز عمرها 100 مليون عام وهو جزء بسيط من عمر زحل.