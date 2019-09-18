OnePlus تكشف لنا عن تصميم الهاتف OnePlus 7T قبل أسبوع من الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن شركة OnePlus لا تستطيع الإنتظار لتُظهر ما لديها للعالم، فقد قامت الشركة الصينية للتو بنشر صور رسمية للهاتف OnePlus 7T القادم من الشركة مع العلم بأنه من غير المقرر أن يتم الإعلان رسميًا عن هذا الهاتف حتى اليوم 26 من شهر سبتمبر الجاري.

تم عرض الصور الرسمية للهاتف OnePlus 7T القادم في منشور حيث تحدثت الشركة لفترة وجيزة عن الفكرة وراء تصميم الهاتف الجديد، وكذلك مناقشة تركيز شركة OnePlus على التصميم منذ إطلاق الهاتف OnePlus One قبل بضع سنوات. ومع ذلك، ليس هذا ما نحن بصدد مناقشته اليوم، وإنما الصور الجديدة للهاتف OnePlus 7T الجديد.

جميع الصور الرسمية التي تم نشرها اليوم تعرض لنا الواجهة الخلفية للهاتف OnePlus 7T، وهي الصور التي تؤكد لنا أن هذا الهاتف سيضم وحدة دائرية في الجزء الأوسط العلوي من الواجهة الخلفية تضم ثلاث كاميرات بوضعية أفقية يتواجد أسفلها الفلاش LED. وعلاوة على ذلك، تكشف لنا هذه الصور كذلك أن الهاتف OnePlus 7T سيضم أزرار التحكم بالصوت في الجانب الأيسر، وزر Slide Alert وزر التشغيل في الجانب المقابل، في حين سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة. وإلى جانب ذلك، تكشف لنا هذه الصور كذلك أن الهاتف OnePlus 7T سيضم واجهة خلفية مغطاة بطبقة زجاجية، وهيكل مصنوع من المعدن.

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وبالعودة إلى التسريبات والشائعات السابقة، فقد تردد أن الهاتفين OnePlus 7T و OnePlus 7T Pro سيأتيان مع المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، ومع 8GB من الذاكرة العشوائية، ومع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل، وأيضًا مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل تضم عدسة بفتحة 2.0 وتدعم تقنية التثبيت الرقمي للصورة. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا التسريبات السابقة كذلك أن كلا الهاتفين سيضمان مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وسيأتيان مع الوضعين Macro Mode و Nightscape Mode، فضلا عن القدرة على تصوير فيديوهات HD بمعدل 960 إطار في الثانية.

التسريبات السابقة كشفت لنا كذلك أن الهاتف OnePlus 7T سيضم شاشة Fluid AMOLED بحجم 6.55 إنش وبدقة +FullHD تدعم محتوى +HDR10 وتمتاز بمعدل تحديث قدره 90Hz وبكثافة بكسلات تبلغ 402 بكسل في كل إنش. أما بخصوص الهاتف OnePlus 7T Pro، فهو سيأتي مع نفس الشاشة بإستثناء أنها ستمتاز بحجم 6.65 إنش وبدقة +QuadHD، كما أنها ستمتاز بكثافة بكسلات تبلغ 516 بكسل في كل إنش.

الذاكرة الداخلية في الهاتف OnePlus 7T ستكون متوفرة بأحجام 128GB و 256GB، بينما سيكون الهاتف OnePlus 7T Pro متوفرًا مع 256GB فقط من الذاكرة الداخلية. وبصرف النظر عن ذلك، فسوف يأتي الهاتف OnePlus 7T كذلك مع بطارية بسعة 3800mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W، بينما سيأتي الهاتف OnePlus 7T Pro مع بطارية بسعة 4085mAh ستدعم نفس تقنية الشحن.