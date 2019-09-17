تكنولوجيا: Wi-Fi Alliance تعلن رسمياً عن بدء برنامج لإعتماد معايير Wi-Fi 6 في الأجهزة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت وكالة Wi-Fi Alliance عن معايير تقنية Wi-Fi 6 منذ عام تقريباً، واليوم أكدت رسمياً على إطلاق برنامج لإعتماد وتوثيق الأجهزة التي تدعم معايير Wi-Fi 6، لتتوفر المعايير الجديدة في الأجهزة رسمياً خلال الفترة القادمة.

تنطلق معايير تقنية Wi-Fi 6 في الأجهزة رسمياً قريباً، حيث بدأت وكالة Wi-Fi Alliance برنامج لإعتماد وتوثيق المعايير الجديدة في الأجهزة لتبدأ الشركات المصنعة للأجهزة بالترويج للأجهزة التي تتميز بالمعايير الجديدة.

ويمكن لمعايير Wi-Fi 6 أن تدعم إتصال سريع في الأجهزة بشبكات الإنترنت، كما تدعم نقل البيانات بآداء سريع وثابت لأجهزة متعددة، وفي مواقع مختلفة مثل المطارات، الملاعب وما إلى ذلك من مواقع.

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وتأتي معايير تقنية Wi-Fi 6 بهدف رئيسي لدعم أفضل آداء في الإتصال بشبكات Wi-Fi في المواقع الأكثر إزدحاماً، أو التي تتيح إتصال العديد من الأجهزة بشبكة Wi-Fi رئيسية، ومن المقرر أن تأتي الأجهزة التي تدعم معايير Wi-Fi 6 بسرعة نقل بيانات من 3.5 جيجا بايت في الثانية إلى 9.6 جيجا بايت في الثانية.

أيضاً تأتي معايير تقنية Wi-Fi 6 بسعة أربعة مرات أكثر من معايير Wi-Fi 5 وفقاً لتصريحات Alliance، كما تدعم التقنية مجموعة واسعة من التطبيقات والأجهزة، لدعم الشركات والمؤسسات التي تحتاج إلى أعلى آداء في الإستجابة بشبكات Wi-Fi وتدعم أيضاً إتصال مجموعة متنوعة من الأجهزة.

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