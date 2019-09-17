مبيعات سلسلة هواتف Redmi K20 Series تتخطى حاجز 3 ملايين وحدة

فاطمة أيت طالب - دبي - حقق الهاتفين Redmi K20 و Redmi K20 Pro إنجازًا آخر مثيرًا للإهتمام يتمثل في تخطيهما لحاجز 3 ملايين وحدة مباعة في جميع أنحاء العالم. في شهر يوليو الماضي، إحتفلت شركة Xiaomi ببيع مليون وحدة من هذين الهاتفين، والآن تضاعف هذا الرقم ثلاثة أضعاف بعد أربعة أشهر فقط من إطلاقه.

إلى جانب الإعلان عن الإنجاز الجديد على مستوى المبيعات، إستغلت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi المناسبة للتشويق لقدوم نسخة محدودة جديدة من الهاتف Redmi K20 Pro سيتم الكشف عنها في اليوم 19 سبتمبر.

يجب عدم الخلط بين هذه النسخة القادمة والنسخة الحالية Redmi K20 Pro Signature Edition التي تتميز بواجهة خلفية مرصعة بالذهب وشعار ماسي، والتي تكلف ما يعادل 6678 دولار أمريكي. قال المدير العام لشركة Xiaomi، السيد Lu Weibing أيضًا على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أن هذه النسخة الجديدة ستضم المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم. ووفقا للتكهنات، فمن المتوقع أن تأتي هذه النسخة كذلك مع 12GB من الذاكرة العشوائية جنبًا إلى جنب مع نظام تبريد أفضل، وواجهة خلفية ذات تصميم مختلف قليلاً.