بطارية الهاتف Oppo Reno Ace تُشحن بالكامل في أقل من 30 دقيقة

فاطمة أيت طالب - دبي - Oppo Reno Ace سيكون هو الهاتف الرائد التالي لشركة Oppo، ومن المتوقع أن يأتي مع تحسينات كبيرة على مستوى الشحن، فهو سيدعم الشحن السريع بقوة 65W. اليوم، كشف الحساب الرسمي للشركة على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أن الهاتف Oppo Reno Ace سيقوم بإعادة شحن نفسه بالكامل في أقل من 30 دقيقة. وعلى سبيل المقارنة، فتقنية الشحن السريع Oppo VOOC 3.0 الحالية تقوم بشحن 39% فقط من البطارية في نفس الوقت.

يشمل الإختبار بعض التحذيرات، فالهاتف Oppo Reno Ace يبدأ من نسبة 10%، بينما يتمتع الهاتف الذكي الأخر بنسبة أقل. نظرًا إلى أن البطارية تُشحن بسرعات مختلفة وبنسبة مئوية مختلفة، فقد يكون للهاتف Oppo Reno Ace أفضلية بسيطة. ومع ذلك، كلا الهاتفين يُشغلان شاشة القفل، مما يعني أن الأرقام قد تكون مختلفة إذا كانت الأجهزة تحتوي على ميزة Always On Display.

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من المتوقع أن يضم الهاتف Oppo Reno Ace بطارية بسعة 4000mAh، وشاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz مما يجعله أول هاتف من الشركة الصينية يحمل شاشة تمتاز بمعدل التحديث هذا. عمومًا، سنعرف كل شيء آخر عن الهاتف Oppo Reno Ace عندما يتم إزاحة الستار رسميًا عنه في اليوم 10 من شهر أكتوبر المقبل. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.