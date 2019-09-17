سامسونج تجلب المزيد من الميزات الجديدة لتطبيق الطقس Samsung Weather

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بإصدار سلسلة من الميزات الجديدة لتطبيق الطقس الخاص بها Samsung Weather بالتعاون مع The Weather Channel. سيعرض هذا التطبيق الآن تنبيهات الطقس الصادرة عن الحكومات، وخرائط الرادارات، وكذلك مقاطع الفيديو ذات الصلة بالطقس التي نشرها فريق التحرير في The Weather Channel.

كان بإمكان مستخدمي هواتف Galaxy في السابق الوصول إلى موقع The Weather Channel على الويب والحصول على المزيد من المعلومات المتعلقة بالطقس، ولكن خرائط الرادارات ومقاطع الفيديو الخاصة بالطقس أصبحت تظهر الآن مباشرة داخل التطبيق. سيتم إعادة توجيه المستخدمين إلى موقع The Weather Channel على الويب بمجرد النقر على الرادار أو مقطع الفيديو، ولكنها خطوة صحيحة في إتجاه توفير المزيد من الراحة للمستخدمين.

نص البيان الصحفي لشركة سامسونج حول هذا الموضوع على أن أحدث الميزات متاحة حاليًا فقط لسلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series، ولكن هذا ليس صحيحًا تمامًا. تم شحن سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series مع الميزات الجديدة، ولكن يبدو الآن أنها تشق طريقها إلى أجهزتها الأخرى. تتوفر الميزات الجديدة نفسها على Galaxy A50s و Galaxy Tab S6 كذلك، رغم أن الأخير يفتقر إلى قسم الفيديو. في كلتا الحالتين، يبدو أن هذه الميزات تُعتبر جزءًا من واجهة Samsung One UI 1.5 بدلاً من تشكيلة Galaxy Note 10 Series، لذلك إذا كنت تملك جهاز Galaxy يعمل بواجهة Samsung One UI 1.5، فقد ترغب في التحقق من ما إذا كانت الميزات الجديدة متاحة لك بالفعل.

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ضع في اعتبارك أن الميزات الجديدة لم يتم إصدارها في جميع أنحاء العالم. تدعي شركة سامسونج أنها لم تطلق هذه الميزات الجديدة بعد في الصين واليابان وكوريا. التنويه الآخر هو أن مقاطع الفيديو التي شاركها فريق التحرير في The Weather Channel متوفرة فقط باللغتين الإنجليزية والإسبانية. وعلاوة على ذلك، يتم دعم تنبيهات الطقس في بضع عشرات من البلدان. يمكنك التحقق من إعلان سامسونج الرسمي ومعرفة ما إذا كان بلدك مدرجًا في القائمة.