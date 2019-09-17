خدمة Apple Arcade أصبحت متوفرة لبعض المستخدمين قبيل الإطلاق الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - سيتم إطلاق خدمة بث الألعاب الجديدة Apple Arcade من آبل هذا الأسبوع، وستصل إلى أجهزة iOS إبتداء من 19 سبتمبر، والآن يبدو أنه تم توفير هذه الخدمة لبعض المستخدمين في وقت مبكر عن المتوقع.

مُنح بعض الأشخاص الذين يستخدمون النسخة التجريبية الأحدث من نظام iOS 13 إمكانية الوصول إلى خدمة Apple Arcade قبل أن يتم إطلاقها يوم الخميس المقبل. وفي حالة إذا لم تسمع عن خدمة Apple Arcade من قبل، فهي تتيح لك الوصول إلى أكثر من 100 لعبة مقابل 4.99 دولار أمريكي في الشهر مع العلم بأنه سيتم عرض أكثر من 50 لعبة من هذه الألعاب للمشتركين منذ اليوم الأول. وعلاوة على ذلك، فقد وعدت شركة آبل من قبل بإطلاق ألعاب جديدة على الخدمة كل أسبوع.

أعلنت شركة آبل أنها ستقوم بإطلاق خدمة Apple Arcade في 150 دولة حول العالم إبتداء من 19 سبتمبر مقابل 4.99 دولار أمريكي لجميع أفراد العائلة مع العلم بأنه ستكون هناك فترة تجريبية لمدة شهر واحد. وتشمل ميزات الإشتراك في خدمة Apple Arcade الإستمتاع بجميع الألعاب المتاحة على الخدمة، وتجربة لعب خالية من الإعلانات أو المشتريات داخل اللعبة، والقدرة على الإنتقال من iPhone إلى iPad أو Mac أو Apple TV.