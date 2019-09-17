شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد طرحها بآيفون 11.. كل ما تريد معرفته عن ميزة الشحن اللاسلكى العكسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل مؤخرا عن هواتفها الذكية الجديدة والتى تأتى معززة بميزة الشحن اللاسلكى العكسى الجديدة، وهى ميزة تتيح للهاتف على شحن أى جهاز آخر بشكل لاسلكى، إلا أن الشركة الأمريكية لم تفعل الميزة بهواتفها رغم انتظارها من قبل الكثيرين، لذا نعرض فيما يلى مفهوم هذه التقنية الجديدة كما يلى:

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الشحن العكسي

هو تقنية تتيح استخدام هاتفك الذكى كمصدر للطاقة لشحن الأجهزة الأخرى، حيث يمكن استخدامها فى حالات الطوارئ، أو أثناء السفر لشحن هاتفك، لكن يجب ملاحظة أنه تدفق التيار سيتوقف عند وصول بطاريتى الهاتف عندما يكون لكل من الهاتفين نفس قيمة الشحن فى نفس الوقت.

الشحن العكسى اللاسلكى

نفس فكرة الشحن العكسي، ولكن فى الطريقة السابقة كانت عملية الشحن تعتمد على وجود كابل شحن، أما فى حالة الشحن العكسى اللاسلكى، فإن عملية الشحن تتم بشكل لاسلكى، لكن يجب أن يكون كلا الهاتفين يدعمان تقنية الشحن اللاسلكى، وهى متاحة حتى الآن فى عدد محدود من الأجهزة.

كما تتيح أيضا شحن أدوات وملحقات ذكية أخرى مثل سماعات الأذن والساعات الذكية وغيرها، لكن يجب ملاحظة أن الشحن اللاسلكى العكسى ليس سريعًا، فهو حل منخفض الطاقة يناسب عمليات إعادة الشحن الطارئة فعلاً.