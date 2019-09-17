شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. اكتشاف قمر ميماس حول كوكب زحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف العلماء الأجسام الكونية فى القضاء الواسع يوما عن الآخر، ومن بين ذلك اكتشاف قمر زحل الذى تم تسميته ميماس فى ذات اليوم 17 سبتمبر ولكن من عام 1789.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فإن هذا الاكتشاف القديم تم على يد عالم الفلك البريطانى ويليام هيرشل، حيث أطلق على هذا القمر فيما بعد "نجمة الموت"، لأنه يشبه كثيرا ذلك الجسم الموجود باسم "نجمة الموت" فى سلسلة "حرب النجوم".

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أما عن المكتشف فكان محب لبناء التلسكوبات واكتشاف الأشياء، مثل كوكب أورانوس، وأقمار صغيرة حول كوكب المشترى وزحل، وأشياء أخرى موجودة فى الفضاء.

وتمكن هيرشل من اكتشاف ميماس حيث كان يدور حول زحل بعد فترة وجيزة من اختراعه لنوع جديد ضخم من التلسكوب العاكس يسمى التلسكوب هيرشيليان.

وهذا القمر صغير جدا فيبلغ قطره أقل من ميل، وهو أصغر جسم كروى معروف فى الفضاء يتم تجميعه بواسطة الجاذبية الذاتية.