تكنولوجيا: شاومي تعلن عن سوارة Mi Smart Band 4 التي تنطلق في 19 من سبتمبر بسعر 32 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي اليوم عن سوارة Mi Smart Band 4 التي تتوفر للبيع بدءاً من 19 من سبتمبر بسعر 32 دولار.

تتوفر سوارة Mi Smart Band 4 الذكية قريباً للبيع بسعر 32 دولار على موقع شركة شاومي Mi.com، وAmazon.in، وتعد السوارة الذكية الإصدار العالمي من سوارة Mi Band 4 التي تتوفر في السوق الصيني اليوم.

ويفتقر الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من سوارة Mi Smart Band 4 اثنان من المميزات التي قدمت من شاومي في سوارة Mi Band 4 حيث لا يأتي الإصدار الجديد بتقنية NFC أو ميكروفون، بينما تتوافق المميزات الأخرى في كلا الإصدارين.

وتنطلق سوارة Mi Smart Band 4 الذكية بشاشة AMOLED ملونة بحجم 0.95 إنش، كما تدعم السوارة تعقب المستخدم أثناء النوم، ورصد معدل ضربات القلب، مع ميزة مقاومة الماء حتى عمق 50 متر.

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يمكن لسوارة Mi Smart Band 4 الذكية أن تدعم رصد ومتابعة أنشطة المستخدم الرياضية المختلفة من الركض، قيادة الدراجات، وأيضاً السباحة،كما تدعم إرسال التنهيات للمكالمات المستلمة على الهاتف، مع تطبيق للإشعارات، كما تدعم المستخدم بميزة التنبؤ بأحول الطقس على مدار 5 أيام.

وتضم السوارة الذكية بطارية بقدرة 135 mAh، كما تؤكد شاومي على أن سوارة Mi Smart Band 4 يمكن أن تستمر بعمر شحن يصل إلى 20 يوم.

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