الإعلان رسميًا عن الهاتف Honor Play 3e، وسيكلف حوالي 100 دولار أمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - في عالم وصلت فيه تكلفة الهواتف الذكية الرائدة إلى أكثر من 1000 دولار أمريكي، قد يظن المرء أنه لا توجد هواتف إقتصادية في السوق. حسنًا، تتطلع شركة Huawei إلى التخلص من ذلك الإعتقاد من خلال الكشف عن الهاتف Honor Play 3e والذي يُكلف حوالي 100 دولار أمريكي.

يأتي الهاتف Honor Play 3e الجديد مع المعالج MediaTek MT6762R، ومع ذاكرة عشوائية بحجم 2GB، ومع ذاكرة داخلية بحجم 32GB. ومع ذلك، فهناك نسخة أخرى تضم 3GB من الذاكرة العشوائية و64GB من الذاكرة الداخلية، ولكنها أغلى قليلاً. وبغض النظر عن المعالج والذاكرة، فهذا الهاتف يضم كذلك كاميرا واحدة في الواجهة الخلفية بدقة 13 ميغابكسل.

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وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الأمامية، فهناك شاشة LCD بحجم 5.71 إنش وبدقة +HD، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.2، وبطارية بسعة 3020mAh. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة EMUI 9.1.

هذا الهاتف متاح الآن للطلب المسبق في الصين مقابل 100 دولار أمريكي للنسخة الأساسية مع العلم بأنه يمكن شراء هذا الهاتف بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأسود والذهبي والأزرق. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن إثنين من المحظوظين الذين طلبوا هذا الهاتف بشكل مسبق سيحصلون على إجازة لمدة ثلاثة أيام إلى دبي.