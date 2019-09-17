شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل توفر Apple Arcade لمستخدمي الإصدار بيتا من iOS 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقوم أبل بفتح خدمة Arcade الخاصة بها مبكرًا للعملاء الذين قاموا بتنزيل الإصدار التجريبي iOS 13، وفقًا لتقارير متعددة يوم الاثنين أصبح بإمكان المستخدمين الذين اشتركوا في الإصدار التجريبي من iOS بدء لعب الألعاب على Apple Arcade قبل ثلاثة أيام كاملة من تاريخ الإصدار الرسمي.

وفقاً لموقع " ديلي ميل" ، إن الخدمة الجديدة متاحة الآن لهؤلاء المستخدمين عبر متجر التطبيقات، كما يمكن للمستخدمين الآن اختيار بدء نسخة تجريبية مجانية مدتها شهر واحد من الخدمة أو الاشتراك بسعر تنافسي للغاية يبلغ 4.99 دولارًا شهريًا.

قالت الشركة إنه من المتوقع إضافة ألعاب جديدة في الأسابيع المقبلة، وقالت "آن تاي" مديرة متجر التطبيقات في حفل كشف النقاب عنه هذا الشهر: "بدلاً من الدفع مقدمًا، يتيح لك الاشتراك ممارسة أي لعبة".

ومن الجدير بالذكر، ستكون الألعاب قابلة للتشغيل على iPhone و iPad و iPod touch و Mac و Apple TV ، ويتم تحميلها من متجر التطبيقات 19 سبتمبر، كما يمكن تشغيلها في وضع عدم الاتصال، بالإضافة إلى أن الخدمة ستتيح أيضًا لما يصل إلى ستة أفراد من العائلة الوصول إلى اشتراك واحد باستخدام "مشاركة العائلة".