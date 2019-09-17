شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 حاجات تجنب البحث عنها على جوجل.. منهم الأدوية ومشاكلك الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لدى غالبية مستخدمي الإنترنت عادة فتح نافذة بحث جوجل للحصول على أي معلومات يريدونها، بداية من الوصفات الغذائية الأساسية إلى الخدمات المصرفية عبرالإنترنت وتحويل الأموال أوحتى شراء الأدوية.

لكن كثير من الناس لا يدركون أن جوجل لا تنشئ هذا المحتوى، فهو ببساطة منصة على الإنترنت حيث تجد مواقع الويب التي توفر لك المعلومات التي تحتاجها، لذلك، كل ما تراه أو تتعلمه من خلال البحث على جوجل ليس بالضرورة أن يكون صحيحًا ودقيقًا، وفيما يلي أهم 7 أشياء يجب عليك تجنب فعلها على جوجل كما يلى:

- تجنب البحث عن مواقع الويب المصرفية الخاصة بالبنوك على جوجل

يُنصح بشدة عدم إجراء بحث في جوجل للعثورعلى موقع الويب المصرفي الخاص بالبنك على الإنترنت ما لم تكن تعرف عنوان URL الرسمي الدقيق.

واحرص دومًا على إدخال عنوان URL الرسمي للموقع الإلكترونى للبنك الخاص بك على الإنترنت للوصول إلى الموقع للبقاء آمنًا، وذلك لأن فرص التصيد الاحتيالي تزداد بشكل كبير حيث يمكنك إدخال معرف تسجيل الدخول وكلمة المرور الخاصين بمصرفك على موقع ويب قد يبدووكأنه موقع الويب الرسمي للبنك وقد يكون موقع تصيد معلومات بدلاً من ذلك.

-لا تبحث عن أرقام خدمات العملاء للشركات على جوجل

يقوم المحتالون بنشر قوائم أعمال مزيفة وأرقام خدمة العملاء على مواقع الويب لجعل الأشخاص السذج يعتقدون أن هذه أرقام خدمة عملاء أصلية لاحتيالهم، ويعد البحث عن رقم خدمة العملاء أحد أكثر عمليات الاحتيال شيوعًا على جوجل.

- لا تقم مطلقًا بالبحث في التطبيقات والبرامج على جوجل لتنزيلها

بالنسبة لتطبيقات الأجهزة المحمولة، ابحث دائمًا عن التطبيقات في متاجر التطبيقات الرسمية مثل بلاي ستور وآب ستور، حيث أن البحث عن التطبيقات على جوجل قد يؤدي إلى عمليات تثبيت مزيفة للتطبيقات ذات محتوى ضار.

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- لا تبحث أبدًا عن الأدوية على جوجل

يُنصح بشدة عدم تخطي الطبيب والاعتماد على معلومات بحث جوجل للتعرف على المرض من خلال جوجل، فمن الخطر شراء الأدوية بناءً على المعلومات التي تجدها على جوجل.

- لا تبحث أبدًا عن مواقع التواصل الاجتماعي على جوجل

يُنصح دائمًا بالوصول إلى حسابات وسائل التواصل الإجتماعى عن طريق كتابة عنوان URL مباشرةً في مربع العنوان في متصفحك بدلاً من البحث عن صفحة تسجيل الدخول على جوجل لأن ذلك قد يؤدي إلى التصيد الاحتيالي.

- تجنب البحث عن مواقع التجارة الإلكترونية أو العروض على جوجل

غمرت صفحات الويب المزيفة للعروض المزعومة على مواقع التجارة الإلكترونية بحث جوجل، فهذه هي طريقة احتيال كلاسيكية أخرى حيث يتم جذب الناس من خلال جذب صفقات للضغط على مواقع الويب الضارة لسرقة تفاصيل تسجيل الدخول للخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

-لا تبحث أبدًا عن تطبيقات أو برامج مكافحة الفيروسات المجانية على جوجل

تجنب البحث عن تطبيقات أو برامج مكافحة الفيروسات على جوجل لأن هناك العديد من المنتجات المقلدة الموجودة ويصعب تحديد المنتجات الأصلية.