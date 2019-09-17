حسن اداء البطارية على نظام الـAndroid و حل مشكلة نزيف البطارية

نظام الـAndroid في الفترات الماضية زادت تحديثاته و اتجاهاته ناحية زيادة عمر البطارية بشكل كبير و اضافة مزايا عديدة و خصائص اضافية لتحسين عمر البطارية عليه. و قد بدأت بعض الشئ في النجاح في هذه النقطة. ميزة مثل Adaptive Battery هي ميزة اضافتها Google الي النظام تتيح للنظام تعلم استخدام المستخدم. و معرفة متى يستعمل الهاتف بشكل كبير و متى لا يستعمله. و بناء على هذه المعلومات يقوم الجهاز بتهيئة الـHardware ليناسب استعمال المستخدم. في هذا الموضوع سنذكر عدة طرق لزيادة عمر البطارية على هاتفك المحمول

التطبيقات التي تستهلك البطارية

من الأسباب التي تقلل من عمر البطارية هي التطبيقات التي تستهلك البطارية بشكل كبير. الفكرة هنا انك في حالة استهلاك دائم لبطاريتك سواء كنت تستعمل الهاتف في يدك او لا. لأن هناك تطبيقات الخلفية التي تستهلك من البطارية حتى و الشاشة مطفأة. حتى و ان كنت غير موصل على شبكة wi-fi مثلاً فإن هناك استهلاك للبطارية من تطبيقات الإنترنت لانها تحاول الوصول للإنترنت او من تطبيقات اخرى لأي غرض. اذا اردت معرفة اي تطبيقاتك يستهلك البطارية بشكل كبير قم بشحن هاتفك حتى 100% ثم ابدأ تفريغه حتى 15% بشكل طبيعي بإستهلاكك الطبيعي. ثم ادخل الى اعدادات البطارية و مخططات الإستهلاك و انظر اي التطبيقات استهلك البطارية بشكل كبير. و سأذكر لك عدة تطبيقات معروف عنها استهلاكها العال للبطارية و لكن لا فائدة منها لتتخلص منها نهائياً

Clean Master

Du Battery Saver

Battery doctor

WeChat

Applock

LINE: Free Calls & Messages

ES File Explorer File Manager

Speed Booster

DU Speed Booster

الشبكة

دعني اسألك سؤالاً. ايهما يستهلك عمر بطارية اعلى ؟. شبكات 4G او 3G. في الغالب فإن اجابتك هي 3G لأنها اقدم و ابطأ فلن تستهلك من الطاقة ما تستهلك شبكات الـ4G. في الواقع فإن الـ4G موفرة للطاقة بشكل اكبر من 3G. ولا تستهلك من بطاريتك كما تستهلك الـ3G. لكن في حالة وجود شبكة جيدة فقط. اما اذا كانت الشبكة ضعيفة فإن الهاتف يبدأ في البحث عن شبكة اقوى و طالما هو يبحث هناك استهلاك اعلى على البطارية. لذلك نعم اذا كانت المنطقة التي تعيش بها ذات شبكة 4G قوية فعليك بها. ان كانت ضعيفة فالبحث عن الإشارة سيزيد من استهلاك بطاريتك

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إعدادات الـGPS و الموقع

اذا استعملت اي تطبيق ملاحة Navigation من قبل كتطبيقات الخرائط على ابسط مثال فستعرف بأن هذه التطبيقات تستهلك من البطارية كثيراً و تقلل من عمرها بشكل كبير. لذلك ستحتاج ان تغير في اعدادات الـNavigation اذا اردت ضبط عمر البطارية بشكل اكبر. لزيادة عمر البطارية و تحسين الحالة الكلية للبطارية الخاصة بك. لكن هناك نقطة اخرى. بأنه ليست فقط تطبيقات الملاحة التي تصل الى صلاحيات الـGPS عندك. فإن العديد من التطبيقات تحصل على صلاحيات الـGPS و تستطيع الوصول الى موقعك و مكانك في الخلفية مما يزيد من استهلاك البطارية بشكل اكبر.

ماذا يمكنك فعله ؟

ايقاف الـGPS اذا كنت لا تستعمله

تحديد التطبيقات التي تملك صلاحية الوصول الـGPS و الغائها او ضبطه ليعمل اثناء استعمال التطبيق (على Android 10)

ايقاف اي مزايا تساعد على زيادة جودة البحث الخاصة بالـGPS مثل wi-fi و bluetooth scanning على Android 9.0+ او الـHigh Accuracy على باقي النسخ

إعدادات السطوع

اكثر ما يستهلك من بطارية الجهاز عموماً و دائماً هو الشاشة. الشاشة تسحب من البطارية ما تستطيع سحبه. لأنها اكثر من مستهلك في نفس الوقت. حساسية اللمس + الشاشة نفسها + اضائة الشاشة و سطوعها. كل هذه مستهلكات للبطارية و تسحب من البطارية نسبة طاقة عالية جداً. فالحل الوحيد هنا هو التحكم في سطوع الشاشة الخاصة بك. او التحكم في دقة الشاشة في الهواتف التي تدعم ذلك فقط. و لكن ماذا تستطيع فعله ؟.

تشغيل ميزة Adaptive Brightness لضبط السطوع التلقائي بحيث انه لن يزيد تلقائياً الا عند الحاجة

اذا كان هاتفك بجودة شاشة اعلى من 1080p يمكنك تقليلها اذا كان هاتفك يدعم ذلك

اذا كنت تستعمل شاشة OLED او AMOLED يمكنك استعمال الوضع الليلي و وضع خلفية سوداء لتحسين عمر البطارية

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