تكنولوجيا: هاتف Honor Play 3e أحدث الإصدارات منخفضة التكلفة من هواوي بسعر 100 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Honor علامة هواوي الفرعية عن أحدث إصدار من الهواتف منخفضة التكلفة Honor Play 3e الذي يضم رقاقة MediaTek وينطلق بسعر يبدأ من 100 دولار.

يأتي هاتف Honor Play 3e بشاشة LCD بحجم 5.71 إنش، تدعم جودة عرض HD بلس، كما تضم الشاشة نتوء علوي مع مستشعر للكاميرة الأمامية بدقة 5 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2.

ويتميز هاتف Honor Play 3e برقاقة معالج MT6762R من MediaTek، كما يأتي بذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 32 جيجا بايت، بينما يأتي نموذج أخر بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، أيضاً يضم الهاتف كاميرة خلفية واحدة بدقة 13 ميجا بيكسل.

Advertisements

ويضم هاتف Honor Play 3e بطارية بقدرة 3020 mAh، كما يأتي الهاتف بواجهة EMUI 9.1 مع نظام تشغيل Android Pie، على أن يتوفر النموذج الرئيسي من الهاتف بسعر 100 دولار، ويأتي النموذج الأعلى بسعر 125 دولار، كما يتوفر الهاتف بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأزرق، الأسود، وأيضاً الذهبي.

المصدر

اعلان

