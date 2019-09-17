تكنولوجيا: أحدث التسريبات المصورة تكشف عن ألوان Mate30 Pro وتصميم ساعة Watch GT2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت اليوم أحدث التسريبات المصورة التي تستعرض الألوان التي ينطلق بها هاتف Mate30 Pro، كما تكشف صور حية عن تصميم الهاتف باللون الأخضر، مع صور رسمية إعلامية لساعة هواوي الذكية المرتقبة Watch GT2.

ينطلق مؤتمر هواوي خلال أيام للإعلان الرسمي عن هواتف Mate30 Pro و Mate30 وأيضاً ساعة Watch GT2، ومن جديد يجذب هاتف Mate30 Pro الأضواء في أحدث التسريبات المصورة.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف Mate30 Pro وفقاً للتسريبات المصورة بألوان الأخضر، الأسود، البنفسجي إلى جانب اللون الفضي المائل إلى الأزرق، كما يأتي هاتف Mate30 بالألوان ذاتها.

كما رصد هاتف Mate30 Pro أو Mate30 في صور حية نشرت على Weibo، حيث يظهر الهاتف باللون الأخضر مع كاميرة خلفية بتصميم دائري، مع إعدادات رباعية في الكاميرة إلا أن إنعكاس الضوء على الكاميرة يحجب بعض التفاصيل، أيضاً تشير التوقعات إلى أن تصميم الزوايا العلوية للهاتف دليل على أن هذا الإصدار هو Mate30 Pro.

كما رصدت ساعة هواوي الذكية Watch GT2 في صور إعلامية رسمية نسرت عبر Evan Blass، حيث تتميز الساعة الذكية بشاشة كبيرة مع إطارات بحجم أنحف من الإصدار السابق.

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ومن المقرر وفقاً للتسريبات المصورة أن تنطلق الساعة الذكية بثلاثة ألوان مع إختيارات متنوعة في سوارة الساعة الذكية التي ستتوفر بالفولاذ المقاوم للصدأ، أو الجلد، أو السيليكون أيضاً، كما تنطلق الساعة الذكية بنموذجين هما Watch GT2 Sport، وGT2 Classic.

ويتميز تصميم ساعة Watch GT2 الذكية بتصميم محكم مع شاشة كبيرة وإطارات نحيفة، كما تأتي الساعة بسعة 445 mAh في البطارية.

ساعة Watch GT2 ظهرت أيضاً في صور حية على Weibo مع صندوق تغليف الساعة الذكية، في النموذج المميز بسوارة جلدية باللون البني، لذا نترقب إنطلاق مؤتمر هواوي في 19 من سبتمبر بمزيد من التفاصيل عن تقنية الشركة.

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