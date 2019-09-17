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هذه هي الألعاب التي ستكون متاحة على خدمة Apple Arcade عند الإطلاق

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فاطمة أيت طالب 0 تبليغ

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فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة آبل بإطلاق خدمة بث الألعاب المدفوعة الجديدة Apple Arcade يوم الخميس المقبل الموافق لـ 19 سبتمبر، وهي الخدمة التي أعلنت شركة آبل في الأسبوع الماضي أنها ستُكلف المشتركين 4.99 دولار أمريكي في الشهر.

تجدر الإشارة إلى أن خدمة Apple Arcade ستضم أكثر من 100 لعبة في البداية، على الرغم من أن جميع هذه الألعاب لن تكون متاحة في البداية، فبعض هذه الألعاب لا تزال قيد التطوير. وعلى ذكر ذلك، فقد حصلنا الآن على معلومات جديدة حول الألعاب التي ستكون متاحة على خدمة Apple Arcade عندما يتم إطلاقها، ويمكنك الإطلاع على القائمة كاملة أدناه. ستكون هناك أكثر من 50 لعبة متوفرة عند الإطلاق.

  1. Assemble With Care usTwo
  2. Shantae and the Seven Sirens WayForward Technologies
  3. Grindstone Capybara Games
  4. WHAT THE GOLF? The Label
  5. Card of Darkness Zach Gage
  6. LEGO Brawls LEGO
  7. Patterned Borderleap
  8. Stellar Commanders Blindflug Studios
  9. Where Cards Fall Snowman
  10. Overland Finji
  11. Exit the Gungeon Devolver Digital
  12. Rayman Mini Ubisoft
  13. Spaceland Tortuga Team
  14. Agent Intercept PikPok
  15. Punch Planet Block Zero Games
  16. Sneaky Sasquatch Rac7 Games
  17. Operator 41 Shifty Eye Games
  18. Frogger in Toy Town Konami
  19. Red Reign Ninja Kiwi
  20. Various Daylife Square Enix
  21. Mini Motorways Dinosaur Polo Club
  22. Don’t Bug Me! Frosty Pop
  23. Oceanhorn 2 Cornfox & Bros
  24. King’s League II Kurechii
  25. Explottens Werplay Priv.
  26. Spelldrifter Free Range Games
  27. The Get Out Kids Frosty Pop
  28. Spek. Rac7 Games
  29. Way of the Turtle Illusion Labs
  30. Lifeslide Block Zero Games
  31. Neo Cab Surprise Attack Games
  32. Skate City Snowman
  33. Tint. Lykke Studios
  34. The Enchanted World Noodlecake Studios
  35. Over the Alps Stave Studios
  36. Hot Lava Klei Entertainment
  37. The Pinball Wizard Frosty Pop
  38. Shinsekai Into the Depths Capcom
  39. Word Laces Minimega
  40. Dear Reader Local No. 12
  41. Projection: First Light Blowfish Studios
  42. ATONE: Heart of the Elder Tree Wildboy Studios
  43. Big Time Sports Frosty Pop
  44. Tangle Tower SFB Games
  45. Dread Nautical Zen Studios
  46. Mutazione Die Gute Fabrik
  47. Bleak Sword Devolver Digital
  48. Sayonara Wild Hearts Annapurna
  49. Dead End Job Headup
  50. Cat Quest II The Gentlebros
  51. Dodo Peak Moving Pieces
  52. Cricket Through the Ages Devolver Digital
  53. Speed Demons Radiangames

وبالنسبة لبقية الألعاب، فسوف يتم إضافتها إلى خدمة Apple Arcade في وقت لاحق مع العلم بأن شركة آبل كانت قد أوضحت لنا في وقت سابق أنها ستقوم بإضافة ألعاب جديدة إلى الخدمة كل أسبوع.

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