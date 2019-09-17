هذه هي الألعاب التي ستكون متاحة على خدمة Apple Arcade عند الإطلاق

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة آبل بإطلاق خدمة بث الألعاب المدفوعة الجديدة Apple Arcade يوم الخميس المقبل الموافق لـ 19 سبتمبر، وهي الخدمة التي أعلنت شركة آبل في الأسبوع الماضي أنها ستُكلف المشتركين 4.99 دولار أمريكي في الشهر.
تجدر الإشارة إلى أن خدمة Apple Arcade ستضم أكثر من 100 لعبة في البداية، على الرغم من أن جميع هذه الألعاب لن تكون متاحة في البداية، فبعض هذه الألعاب لا تزال قيد التطوير. وعلى ذكر ذلك، فقد حصلنا الآن على معلومات جديدة حول الألعاب التي ستكون متاحة على خدمة Apple Arcade عندما يتم إطلاقها، ويمكنك الإطلاع على القائمة كاملة أدناه. ستكون هناك أكثر من 50 لعبة متوفرة عند الإطلاق.
- Assemble With Care usTwo
- Shantae and the Seven Sirens WayForward Technologies
- Grindstone Capybara Games
- WHAT THE GOLF? The Label
- Card of Darkness Zach Gage
- LEGO Brawls LEGO
- Patterned Borderleap
- Stellar Commanders Blindflug Studios
- Where Cards Fall Snowman
- Overland Finji
- Exit the Gungeon Devolver Digital
- Rayman Mini Ubisoft
- Spaceland Tortuga Team
- Agent Intercept PikPok
- Punch Planet Block Zero Games
- Sneaky Sasquatch Rac7 Games
- Operator 41 Shifty Eye Games
- Frogger in Toy Town Konami
- Red Reign Ninja Kiwi
- Various Daylife Square Enix
- Mini Motorways Dinosaur Polo Club
- Don’t Bug Me! Frosty Pop
- Oceanhorn 2 Cornfox & Bros
- King’s League II Kurechii
- Explottens Werplay Priv.
- Spelldrifter Free Range Games
- The Get Out Kids Frosty Pop
- Spek. Rac7 Games
- Way of the Turtle Illusion Labs
- Lifeslide Block Zero Games
- Neo Cab Surprise Attack Games
- Skate City Snowman
- Tint. Lykke Studios
- The Enchanted World Noodlecake Studios
- Over the Alps Stave Studios
- Hot Lava Klei Entertainment
- The Pinball Wizard Frosty Pop
- Shinsekai Into the Depths Capcom
- Word Laces Minimega
- Dear Reader Local No. 12
- Projection: First Light Blowfish Studios
- ATONE: Heart of the Elder Tree Wildboy Studios
- Big Time Sports Frosty Pop
- Tangle Tower SFB Games
- Dread Nautical Zen Studios
- Mutazione Die Gute Fabrik
- Bleak Sword Devolver Digital
- Sayonara Wild Hearts Annapurna
- Dead End Job Headup
- Cat Quest II The Gentlebros
- Dodo Peak Moving Pieces
- Cricket Through the Ages Devolver Digital
- Speed Demons Radiangames
وبالنسبة لبقية الألعاب، فسوف يتم إضافتها إلى خدمة Apple Arcade في وقت لاحق مع العلم بأن شركة آبل كانت قد أوضحت لنا في وقت سابق أنها ستقوم بإضافة ألعاب جديدة إلى الخدمة كل أسبوع.
كانت هذه تفاصيل خبر هذه هي الألعاب التي ستكون متاحة على خدمة Apple Arcade عند الإطلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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