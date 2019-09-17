الهاتف Galaxy Note 9 يحصل على تحديث جديد يجلب معه عددًا من الإصلاحات

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد كل من Galaxy Note 8 و Galaxy S9 Series، أصبح Galaxy Note 9 الآن هو الهاتف التالي في الطابور الذي يتلقى الإصلاحات الأمنية لشهر سبتمبر.

في الواقع، لقد بدأ الهاتف Galaxy Note 9 اليوم بتلقي تحديث جديد يحمل البنية رقم N960FXXU3CSI3 ويبلغ حجمه 663 ميغابكسل. وعلى الرغم من أن سجل التغييرات يقول بأن هذا التحديث يجلب معه فقط الإصلاحات الأمنية لشهر سبتمبر وبعض التحسينات للكاميرا، فنحن نعتقد بأن هذا التحديث يجلب معه أكثر من ذلك نظرًا إلى حجمه الكبير، فهو على الأرجح يجلب معه كذلك على الأقل بعض التحسينات والإصلاحات لأداء وإستقرار نظام التشغيل. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحديث متوفر حاليًا في كل من هولندا وسويسرا ورومانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى، ونحن نتوقع أن يشق طريقه إلى المزيد من المناطق في بقية أنحاء العالم في قادم الأيام والأسابيع.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.