الهاتف Xiaomi Mi9 Pro 5G يظهر في أول ملصق تشويقي

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت لنا شركة Xiaomi بالفعل أنها ستستضيف حدثًا في اليوم 24 من شهر سبتمبر الجاري، وهو الحدث حيث من المتوقع أن تقوم الشركة الصينية بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Xiaomi Mi9 Pro و Xiaomi Mi Mix 4. أما وقد قلنا ذلك، فقد قام المدير العام للعلامة التجارية Xiaomi CC، السيد Cici Wei بنشر أول صورة تشويقية للهاتف Xiaomi Mi9 Pro 5G والتي توضح لنا أن هذا الهاتف سيحصل على شاشة منحنية الأطراف.
على الرغم من أن المُلصق لا يكشف عن أي تلميحات أخرى، إلا أننا نتوقع قدوم الهاتف Xiaomi Mi9 Pro 5G مع المعالج +Snapdragon 855، ومع المودم Qualcomm X50 5G، ومع بطارية بسعة 4000mAh أيضًا تدعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 30W. وفي الواجهة الخلفية، سنرى على الأرجح كاميرا ثلاثية مُحسنة.
كالمعتاد، نتوقع أن نرى المزيد من الإعلانات التشويقية التي تسبق الحدث المقرر في الأسبوع المقبل، لذلك ترقبوا المزيد من الأخبار عن هواتف Xiaomi القادمة.
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