ميزة تسجيل الفيديو من كاميرات متعددة في iPhone 11 Pro ستصل إلى هواتف iPhone الأقدم

فاطمة أيت طالب - دبي - إحدى الميزات البارزة في iPhone 11 Pro الجديد هي عندما أظهر مطورو تطبيق Filmic Pro كيف يمكن إلتقاط الفيديو من الكاميرات المتعددة في الهاتف في آن واحد. هذا يعني أنه يُمكن إلتقاط الفيديو بإستخدام الكاميرا الأمامية والكاميرات في الخلف في نفس الوقت.

كما أظهروا أيضًا كيف يمكن تصوير الفيديو الذي يستخدم الكاميرا الواسعة الزاوية للهاتف والكاميرا الأساسية في نفس الوقت، مما يجعل عملية التحرير والتصوير أسهل كثيرًا. الخبر السار لمستخدمي هواتف iPhone الأقدم هو أنه إذا كنت تحب هذه الميزات، فقد تأكد الآن أن هذه الميزة ستشق طريقها إلى هواتف iPhone الأقدم أيضًا.

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هذا يعني أنه إذا كنت تملك iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone XR، فيجب أن تكون قادرًا على توقع ظهور هذه الميزة في نظام iOS 13. وستشق طريقها أيضًا إلى iPad Pro 2018. ووفقا لشركة آبل، تطلبت هذه الميزة من الشركة إعادة صياغة بعض العتاد في iPhone، وهو ما بدأته مع طرازات العام الماضي، وهذا هو السبب في أن هواتف iPhone الأقدم لن تتمكن من الإستفادة منها على الرغم من أنها تضم عدة كاميرات أيضًا.

ومع ذلك، نظرًا لمقدار المعالجة المطلوبة من قبل الكاميرات المُختلفة، فسوف تكون هناك بعض القيود فيما يخص توليفات الكاميرا التي سيتم إستخدام في الطرازات القديمة من iPhone، وهذا شيء يجب مراعاته.