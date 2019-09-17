الموجز تحت العنوان اعلاه نشرت احدى القنوات المهتمة بشأن المعلومات العامة ، تحدثت عن بعض الأخطاء الشائعة في استخدام الكثير للهاتف . وقدم مذيع الحلقة الأخطاء الشائعة وشرح كيفية التعامل بالطريقة الصحيحة . وشرح طرق مختصرة في تطبيقات واتس اب ويوتيوب وأيضا الإستخدام الأمثل للوحة الكتابة .

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كانت هذه تفاصيل خبر «هتسهل عليك شات الواتس أب» .. 10 حاجات في الموبايل طول عمرنا بنعملها غلط ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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