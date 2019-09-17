HONOR تكشف عن مختبر تجارب 5G

بعد الإطلاق الناجح لسلسلة معالجات Kirin 990، كشفت هونر HONOR، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الهواتف الذكية، عن مختبر تجارب 5G الذي سيعزز ريادة العلامة في مجال تقنيات الجيل الخامس، خلال مسيرتها في تحديد رؤيتها وخطتها لإطلاق الأجهزة المدعمة بتقنيات الجيل الخامس 5G.

كما أعلنت الشركة عن توفر سلسلة HONOR Vera30، لتكون أول مجموعة هواتف ذكية في الشركة مزودة بمعالج Kirin 990 وتدعم الوضع الثنائي لشبكة 5G.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف الذكي الجديد في الربع الأخير من عام 2019.

وقال كريس سان بايغونغ، رئيس HONOR في الشرق الأوسط وأفريقيا: أصبح الشرق الأوسط من رواد المرحلة الانتقالية إلى تقنيات الجيل الخامس، مع العلم بأن البلدان المتقدمة أصبحت على أتم استعداد لهذه التقنية الخلوية الثورية وبدأ المشغلون بالإعلان عن خططهم لبدء تشغيلها على نطاق واسع.

وأضاف “تلتزم HONOR بتمكين الأفراد في جميع أنحاء العالم من عيش حياة أكثر اتصالاً وذكاءً في عالمنا التقني اليوم الذي يدعم تقنية 5G، وبوابته هي مختبر تجارب 5G”.

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وأكمل كلامه قائلًا: يساعدنا البحث والتطوير في المختبر على التوسع في إمكانات تقنيات 5G، بينما تتخطى سلسلة HONOR Vera30 قدرات 5G وتوفر تقنيات أخرى متطورة ومطلوبة، وتوفر للشباب تجربة الجيل الخامس متعددة الأبعاد مع الواقع المعزز وجودة الفيديو بدقة 4k وتطبيقات السحابة.

مختبر HONOR لتجارب 5G:

يضم مختبر HONOR لتجارب 5G، مختبر خاص ببروتوكولات الاتصالات ومناطق متعددة لدراسة السيناريوهات اليومية لمستقبل تقنيات 5G.

ويتعرف الزائرون في مختبر بروتوكولات الاتصالات على معايير الشبكة العالمية المختلفة التي توضح الاتصال السلس بين هذه الشبكات.

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كما يستطيع المختبر محاكاة نطاقات التردد المختلفة والعرض الترددي لشركات الاتصالات في مختلف البلدان، مما يتيح للزائرين تجربة الانتقالات السلسة في الشبكة كما لو كانوا يستخدمون خدمات التجوال الدولية.

وعرضت HONOR، بالإضافة إلى السفر، نشر وتطبيق تقنيات 5G في المنازل الذكية والألعاب الإلكترونية وكيفية تحسين إشارات 5G لضمان أفضل تجارب الجيل الخامس للمستخدمين.

HONOR تفوز في سباق تقنية 5G:

تحتل HONOR مركز الصدارة في سباق تقنية 5G بفضل استمرارها بتوظيف التقنيات المتطورة في تصميم المنتجات المبتكرة.

وبدأ تطوير سلسلة HONOR Vera30 لأول هاتف ذكي في الشركة يدعم كلاً من NSA (الشبكات غير المستقلة) وSA (الشبكات المستقلة) معاً لضمان الاتصال المتكامل، قبل عقد من الزمن بدءاً بعام 2009، عندما تم توفير تقنية 4G تجارياً لأول مرة.

وفيما يلي جدولها الزمني:

مايو 2017: أعلنت هواوي عن إصدار 15 NAS لتجربتها قبل الإطلاق التجاري.

مايو 2018: نجحت هواوي في إجراء أول مكالمة بتقنية الجيل الخامس 5G.

يناير 2019: أطلقت هواوي معالج Balong 5000 ذو الأوضاع المتعددة والداعم لتقنية 5G.

مارس 2019: أكملت هواوي أول مكالمة فيديو بدقة 4K وتقنية 5G.

سبتمبر 2019: أطلقت هواوي معالج Kirin 990، أول معالج في العالم يدعم 5G SoC.

واستثمرت شركة هواوي مبلغ 4 مليارات دولار أمريكي في الابتكار خلال العقد الماضي، وتملك اليوم 20 في المئة من إجمالي براءات الاختراع الخاصة بتقنية 5G على مستوى العالم، مما يجعلها الشركة الرائدة في مجال تقنيات 5G للاستخدام التجاري.

وتُعد هواوي الشركة المصنعة الوحيدة التي تملك كافة عناصر تقنية 5G، بما في ذلك الشبكات الأساسية والمعالجات والأجهزة الداعمة لتقنية 5G.

وتم إعداد تقنيات المواد الأساسية والإنتاج المتكاملة والشاملة لتقدم تجارب الجيل الخامس(5G) الرائدة في الهواتف الذكية التي تصنعها شركتي هواوي وهونر.