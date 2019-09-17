نيكون الشرق الأوسط تطلق مهرجان الفيلم سينما زاد

يسر شركة نيكون الشرق الأوسط أن تعلن عن مهرجان الفيلم الخاص بها، والذي يحمل اسم سينما زاد، وتدعو جميع صناع الأفلام المحترفين ومصوري الفيديو المتحمسين من أجل المشاركة في المهرجان والفوز بجوائز تزيد قيمتها عن 20 ألف دولار.

وطرأت تغيرات كبيرة في صناعة الأفلام والفيديو على المستوى العالمي، فالطرق الابتكارية سواء كانت فنية أو إبداعية تعمل على تغيير وإعادة رسم ملامح مهنة صناعة الأفلام وابتكار المحتوى.

وبهدف تعزيز العلاقات وتقويتها مع مجتمع مصوري الفيديو وصناع الأفلام في المنطقة، فإن مهرجان نيكون للأفلام يوفر منصة مثالية للمتخصصين والمتحمسين والطلاب المعنيين بهذا المجال لإظهار قدراتهم الابداعية في تصوير الفيديو والفوز بالجوائز.

ويحصل الفائزون المدرجون على القائمة المختصرة كذلك على فرصة لعرض عملهم النهائي في حدث رئيسي مرموق في دبي، ويمكن التسجيل الآن على الموقع.

ويحتفي مهرجان الأفلام سينما زاد بمجموعة كاميرات نيكون Z series غير المزودة بمرآة الحائزة على العديد من الجوائز والتي تم تصنيعها بعناية بتصميم ذكي وتقنية مبتكرة لتوفر تجارب صناعة أفلام متميزة لمستخدميها.

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وتُعد كاميرا Nikon Z7 هي الكاميرا الأولى بدون مرآة بشكل FX عالية الدقة بدقة 47.5 ميجابيكسل ومُزودة بميزات حديثة مع نقطة تركيز 493 تغطي نسبة 90% من الصورة التي تراها.

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وتأتي هذه الكاميرا مع محرك معالجة صور EXPEED 6 جديد من أجل التقاط صور أوضح ومقاطع فيديو أكثر سلاسة، بينما تأتي كاميرا Nikon Z6 بشكل عصري مضغوط وتقدم أداء متطور عالي الحساسية ومُجهزة بميزات فيديو لا تشوبها شائبة لتسجيل فيديو كامل الإطار.

وتمتاز كاميرا Z6 بقدرة 24.5 ميجابيكسل وسوف تزيد عن ذلك في مجموعة واسعة من سيناريوهات التصوير، حتى في الإضاءة المنخفضة.

وتكتسب كلتا الكاميرتين مكانة بارزة بسرعة كبيرة في مجال تصوير الأفلام، حيث يقدر صانعي الأفلام المحترفين الناضجين حقيقة المجموعة الواسعة لوظائف تصوير الأفلام للكاميرا، والتي من بينها القراءة الكاملة للإطار الكامل 4K UHD و Full HD 100/120p و 10-bit N-Log.

وقد حصدت كلتا الكاميرتين جوائز مرموقة، حيث فازت كاميرا Nikon Z6 بجائزة أفضل خبير للكاميرات كاملة الإطار التي تقدمها جمعية صحافة الصور الفنية (EU) في عام 2019، بينما فازت كاميرا Z7 بجائزة أفضل كاميرا احترافية كاملة الإطار (لعام 2019) في الفعالية نفسها.

كما حصلت عدسة NIKKOR Z 14-30mm f/4 S أيضًا على جائزة أفضل عدسة عمق زاوية واسع بدون مرآة من جمعية صحافة الصور الفنية.

وقد كان لهذه الترقية فعالية كبيرة، حيث فاز نظام التثبيت Nikon Z بجائزة ريد دوت لتصميم المنتجات في عام 2019.

وقد تم تصميم مجموعة Z بالكامل بصورة أنيقة من أجل التقاط صور انسيابية تمتاز بوضوح وبراعة لا تجدها سوى مع هذه المجموعة.