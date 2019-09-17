آيسر تطرح مجموعة أجهزة كروم بوك جديدة

كشفت آيسر عن مجموعتها الرباعية الجديدة من أجهزة كروم بوك التي تتميز بالأداء عالي المستوى، والوزن الخفيف، وبطارية تدوم طويلاً، وهي مواصفات تحتاج إليها كل عائلة وطالب وصاحب شركة في الجهاز المحمول.

وقال جيمس لين، المدير العام لقسم أجهزة الحاسوب المحمولة في إدارة أعمال منتجات تقنية المعلومات والاتصالات في آيسر: نطرح اليوم أربعة أجهزة من كروم بوك في ثلاثة أحجام مختلفة كي يتسنى للمستهلكين اختيار الجهاز الملائم بقياس الشاشة والمزايا والتقنيات التي تتماشى مع أسلوب حياتهم.

ويعزز جهازا كروم بوك الجديدين من آيسر بشاشتيهما الكبيرتين الإنتاجية في مجموعة مختلفة من الظروف، حيث يمكن استخدام جهاز Acer Chromebook 315 (CB315-3H/3HT) قياس 15٫6 إنشًا، وجهازAcer Chromebook 314 (CB314-1H/1HT) في بيئة ساطعة الضوء بفضل شاشتيهما المقاومتين للتوهج التي تعرض نصوصاً مقروءة عالية الوضوح ومقاطع فيديو وصوراً واضحة تنبض بالألوان.

ويتوفر هذان الجهازان بشاشة فائقة الوضوح بدقة تصل إلى 1920×1080 بيكسلًا مع تقنية التبديل بين الألواح IPS وزوايا رؤية عريضة في كل من الشاشة العادية والشاشة التي تعمل باللمس.

ويتميز التصميم الجديد بحواف رفيعة تحيط بالشاشة الكبيرة، مما يجعل الصور ومقاطع الفيديوهات أكثر حيويةً وإقناعاً، كما زود جهاز أيسر Acer Chromebook 315 بلوحة مفاتيح رقمية خاصة، لذا فهو مثالي للأفراد والشركات على حد سواء.

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كما يتوفر جهازا كروم بوك جديدان بقياس 11٫6 إنشًا للمستخدمين الذين يرغبون في حجم صغير مدمج ليحملونه معهم في الرحلات، وإلى المدرسة، أو للتنقل بسهولة في أرجاء المنزل.

ويمتاز جهاز Acer Chromebook Spin 311 بتصميمه القابل للطي، وبالتالي يمكن استخدام شاشته عالية الدقة في أربعة أوضاع مختلفة: كجهاز لوحي، أو حاسوب محمول، أو شاشة عرض، أو وضعية الخيمة.

ويأتي الجهاز صغير الحجم بوزن 1٫2 كيلوجرام مع شاشة تعمل باللمس بطبقة حماية (Corning Gorilla Glass) مقاومة للجراثيم، والتي توفر حماية للشاشة من الخدوش.

وصُنعت طبقة الحماية القوية من مركب مضاد للميكروبات يقاوم انتشار الروائح والبقع التي تسبب تكاثر الجراثيم والبكتيريا.

ويمكن إختيار قلم (Wacom EMR) مع جهاز Acer Chromebook Spin 311 ما يتيح للمستخدمين من أفراد العائلة الرسم أو تدوين الملاحظات على الشاشة مباشرة.

ويأتي جهاز Acer Chromebook 311 من آيسر بتصميم تقليدي، ويزن 1٫06 كيلوجرام فقط، وبالتالي يمكن حمله في حقائب الكتب وحقائب الظهر.

وتشمل الشاشة عالية الدقة تقنية التبديل بين الألواح IPS، وتتوفر بخاصيتي اللمس (CB311-9HT) أو بدون اللمس (CB311-9H).

وزودت أيسر أجهزة كروم بوك الجديدة بمنافذ USB 3.1 Type-C، والذي يضمن سرعة شحن الجهاز والأجهزة الأخرى، ونقل المعلومات والاتصال بشاشة عالية الدقة، وهناك قارئ بطاقة مايكرو إس دي لتوفير سعة تخزين إضافية.

وتأتي جميع هذه الأجهزة مع كاميرا ويب عالية الدقة مواجهة للمستخدم لتسهيل محادثات الفيديو ومحادثات جوجل هانج آوتسK أما جهاز Acer Chromebook Spin 311 القابل للطي، فيأتي بكاميرا خلفية اختيارية لالتقاط مقاطع فيديو بدقة 1080 بيكسل.

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وبإمكان العملاء البقاء على اتصال طوال الوقت بالإنترنت من خلال بطاقة شبكة إنتل جيجابايت واي فاي، مع هوائي واي فاي 802.11ac 2×2 mimo للاتصال السريع والقوي بالشبكة اللاسلكية، بالإضافة إلى تقنية بلوتوث 5.0.

وتمتاز جميع أجهزة كروم بوك الأربعة من آيسر بأدائها القوي على مدار ساعات النهار مع تشغيل عدة تطبيقات وتبويبات، وبث مقاطع الفيديو، وما إلى ذلك، بواسطة أحدث معالجات إنتل Celeron N4000 ثنائي النواة ومعالجات إنتل Celeron N4100 رباعي النواة.

كما يتوفر Acer Chromebook 315 بمعالج إنتل Pentium Silver N500 كخيار إضافي.

ويمكن تجهيز Acer Chromebook 315 بذاكرة eMMC بسعة تصل إلى 128 جيجابايت وذاكرة عشوائية إس دي ثنائية القناة بسعة تصل إلى 8 جيجابايت.

فيما يزود جهازا Acer Chromebook 314 و Acer Chromebook Spin 311 بذاكرة eMMC بسعة تصل إلى 64 جيجابايت وذاكرة عشوائية ثنائية القناة إس دي رام بسعة تصل إلى 8 جيجابايت.

ويتوفر جهاز Acer Chromebook 311 بذاكرة eMMC تصل إلى 32 جيجابايت، وذاكرة عشوائية إس دي ثنائية القناة بسعة تصل إلى 4 جيجابايت.

ويتميز كل من جهازي Acer Chromebook 315 و Acer Chromebook 314 ببطارية تدوم طوال ساعات النهار لغاية 12٫5 ساعة.

أما بطارية Acer Chromebook Spin 311 و Acer Chromebook 311 فيمكن أن تدوم حتى 10 ساعات، مما يتيح للمستخدم القدرة على العمل والإنتاج طوال النهار.

وتخلو جميع أجهزة كروم بوك الأربعة من المراوح، وبالتالي تعمل بهدوء دون إصدار أي صوت، كما تأتي مع لوح لمس مقاوم للبلل لحماية الجهاز.

وتضم جميع أجهزة كروم بوك الأربعة الجديدة برنامج مساعد جوجل، الذي يتيح للمستخدمين إنجاز كثيرٍ من المهام بمعدل أسرع وبطريقة أذكى، ودون الحاجة لاستخدام اليدين.

وتدعم أجهزة كروم بوك تسجيل دخول أكثر من مستخدم للحفاظ على سلامة البيانات، وبذلك يستطيع أفراد العائلة التشارك في النظام والدخول إلى حساباتهم الخاصة للحفاظ على مشاريعهم.

كما تُحفظ حسابات جيميل ومعلوماتها بعيداً عن أيدي المتطفلين حتى في حالة تلف جهاز كروم بوم أو سرقته.

ويوفر التخزين على جوجل درايف حماية للملفات والمستندات على السحابة ويضمن توفر أحدث نسخة منها دائماً.

ويتميز نظام تشغيل كروم بسرعة زمن التشغيل، والذي يستغرق 8 ثوانٍ، بالإضافة إلى إجراءات الأمان المشددة من خلال التحديثات الأوتوماتيكية لحماية الجهاز من مخاطر الإنترنت دائمة التغير.

كما تدعم أجهزة كروم بوك الجديدة متجر جوجل بلاي، حتى يتمكن جميع أفراد العائلة من الاستمتاع بتطبيقات أندرويد وكروم من أجل الترفيه والمرح والتعلم وغيرها.

أسعار الأجهزة وتوفرها: