لينكون نوتيلوس 2019 .. التكنولوجيا المتقدمة في أبهى حلة!

صنعت لينكون نوتيلوس وفقًا لأعلى المعايير لتقدّم تقنيات متطورة في نقل الحركة إلى جانب تصميمها الأنيق ومظهرها الراقي، وتصبح بذلك أول سيارة SUV فاخرة ومتوسطة الحجم تطلقها لينكون في هذه السوق لتوفر تجربة قيادة تتسم بالرفاهية والقوة والسلاسة للسائق والمركبة معاً.

شاشة LCD قياس 12.3 بوصة لعرض المعلومات

نظام Revel الصوتيّ

الشحن اللاسلكيّ

نظام SYNC 3

الملاحة

كاميرا بزاوية 360 درجة

نظام السائق المساعد Co-Pilot 360

تقنية BLIS .. نظام الرادار لتنبيه السائق من المركبات التي قد لا يراها في محيط السيارة

النظام المساعد لاستباق الاصطدام مع خاصيّة كشف وجود مشاة

نظام الفرملة الطارئة التلقائي

نظام البقاء في خط السير

ميزة التحكّم التلقائي بالإضاءة العالية للمصابيح الأمامية

نظام البقاء في وسط المسار

نظام تثبيت السرعة التفاعلي



سيارة نوتيلوس الجديدة كلياً، والتي تعتبر أحدث طرازات لينكون من فئة سيارات SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة ومتوسطة الحجم، ترسي معايير جديدة ضمن فئتها بالنظر إلى أنها تأتي مزودة بخيارات من المحركات التوربينية ومجموعة متميزة من التقنيات الحديثة والقياسية لمساعدة السائق أثناء القيادة من جميع الجوانب.

قيادة سلسة يوفرها محرك لينكون الحصري

انتقلت لينكون نوتيلوس لاعتماد تشكيلة محركات جديدة تعمل بالشحن التوربيني وتتيح قيادة سلسة ومريحة، وذلك باستخدام ثلاث تقنيات متقدمة هي الشحن التوربيني، الحقن المباشر للوقود، والتوقيت المتفاوت لعمل عمودي الكامة المستقلين، وذلك بالتناغم مع محرك قوي V6 ذي شحن توربيني مزدوج سعة 2.7 ليتر – مع نظام الدفع بالعجلات الخلفية (AWD) المزوَّد بآلية الكبح المتكيّف وخاصية إيقاف نقل الحركة إلى العجلات. أما محرك لينكون نوتيلوس القياسي سعة 2 ليتر بأربع أسطوانات والبالغة قوته 335 حصاناً، فيتميّز بالكفاءة والسرعة في العمل. ويتوفر كلا المحركين بإمكانية التشغيل والإيقاف الأوتوماتيكي، إضافة إلى ناقل الحركة الأوتوماتيكي الجديد بثماني سرعات SelectShift.

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تقنيات متطورة لمساعدة السائق

يوفر نظام السائق المساعد Co-Pilot 360 من لينكون مجموعة من أحدث الابتكارات التقنية التي توفرت في السابق كخيار إضافي فقط. ويعتمد هذا النظام على الكاميرات والرادارات لتعزيز قدرة السائق ومنحه تجربة قيادة مريحة وسلسة من دون جهد أو توتر. كما تعتمد نوتيلوس تقنيات متطورة مثل تقنية BLIS التي تستخدم نظام الرادار لتنبيه السائق من المركبات التي قد لا يراها في محيط السيارة، وذلك من خلال إنذار ضوئي، بينما يقوم نظام الإنذار عند الرجوع برصد المركبات التي تقترب من الجهتين أثناء الرجوع إلى الخلف.

إلى ذلك، تتوفر مزايا أخرى في السيارة أبرزها النظام المساعد لاستباق الاصطدام مع خاصيّة كشف وجود مشاة، ونظام الفرملة الطارئة التلقائي، ونظام البقاء في خط السير، وميزة التحكّم التلقائي بالإضاءة العالية للمصابيح الأمامية، بالإضافة إلى كاميرا للرؤية الخلفية.

أما نظام تثبيت السرعة التفاعلي مع ميزة التوقف والانطلاق التلقائي، فيعمل على تقليل سرعة السيارة ثم زيادتها عند انخفاض الازدحام، كما يقوم النظام بتنشيط الفرامل تلقائياً لإيقاف السيارة بالكامل بحال لم يتمكن السائق من الضغط على الفرامل في الوقت المناسب.

ويتوفر أيضاً نظام البقاء في وسط المسار الذي يعمل على تحديد الخطين على جانبي المسار من أجل المساعدة على إبقاء السيارة في منتصفه. وتساعد هذه الميزة السائقين على البقاء في منتصف مسارهم عندما يتم تفعيل نظام تثبيت السرعة التفاعلي مع ميزة التوقف والانطلاق التلقائي، التي تتيح للسائقين تحديد السرعة والمسافة التي يود السائق المحافظة عليها بين مركبته والمركبة التي أمامه.

تجدر الإشارة إلى أنّ نوتيلوس توفر تشكيلة جديدة من محركات الشحن التوربيني والتقنيات المتطورة فقط، كما أنها مصممة أيضاً لمنح الثقة والراحة لكل من يقودها، الأمر الذي يجعلها مثالية للعملاء المميزين في منطقة الشرق الأوسط.

شاشة LCD قياس 12.3 بوصة لعرض المعلومات

تضع هذه الشاشة النابضة بالحياة قدرة التحكّم في متناولك. إذ تسمح لك أزرار الإعدادات سهلة الاستخدام بتخصيص ما يتمّ عرضه على الشاشة بما في ذلك إنذارات مثبّت السرعة التفاعلي، وإرشادات الملاحة المفصّلة عند كلّ منعطف والكثير غير ذلك.

نظام Revel الصوتي

يهدف نظام Revel الصوتيّ إلى تقديم تجربة الموسيقى المباشرة في مركبتك. حيث تمّ تصميم العديد من الميزات المبتكرة خصيصاً لسيارة لينكون نوتيلوس، ما يرتقي بالأداء المدهش إلى مستويات غير مسبوقة في كلّ مرة. تشتمل الأنظمة على نظام Revel الصوتيّ مع 13 مكبّراً للصوت ونظام Revel Ultima مع 19 مكبراً للصوت بالإضافة إلى ثلاثة أنماط فريدة للصوت – Stereo، وAudience، وOnstage – ما يسمح لك بتخصيص تجربة الاستماع.

الشحن اللاسلكي

اشحن أجهزتك بمجرّد وضعها جانباً. تتميّز سيارة لينكون نوتيلوس بشاحن لاسلكيّ قياسيّ، موجود في حيّز الأجهزة الإلكترونية في الكونسول المركزي، وهو يشحن الهواتف المتوافقة.

نظام SYNC 3

يستجيب نظام SYNC 3 للأوامر الصوتية، وهو أحدث ما توصّلت إليه التكنولوجيا المنشّطة صوتياً. ولا شك أنه يستحق الاهتمام نظراً إلى تصميمه وواجهته وميّزاته السهلة الاستخدام. اختبر التكنولوجيا المنشّطة صوتياً. نظام SYNC. ما عليك إلاّ أن تعطي الأمر.

الملاحة

وبفضل نظام الملاحة المتوفّر مع SiriusXM Traffic وTravel Link، يتميّز نظام SYNC 3 بميزة إدخال الوجهة بسهولة. وبالتالي سيسهل عليك تحديد موقع ذاك المطعم التايلندي الذي يصعب إيجاده، أو أقرب صراف آليّ أو مقهى يحظى بتقدير عالٍ. كما أنّ نتائج البحث سريعة الاستجابة والمتكيّفة تستند إلى تفضيلاتك. بفضل نظام SYNC 3، يمكنك بكلّ سهولة الوصول إلى وجهتك من خلال إرشادات الملاحة الصوتية المفصّلة عند كلّ منعطف، بالإضافة إلى المعلومات التي يتمّ تحديثها باستمرار حول إرشادات الملاحة، الأحوال الجوية، التأخيرات بسبب زحمة السير، اقتراحات الطرق البديلة والكثير غير ذلك.

كاميرا بزاوية 360 درجة

تندمج الكاميرات الأربع الموجودة في الأمام والخلف والجانبين لتقديم رؤية علويّة شاملة حول مركبتك. ستتمكّن من رؤية الممرات والأرصفة بشكل أفضل أثناء الرجوع إلى الوراء أو المناورة في فسحات الركن الضيقة. بالإضافة إلى ذلك، الكاميرا المثبّتة في الشبكة الأمامية للمركبة التي تقدّم رؤية مجزأة بزاوية 180 درجة، تساعد على تحسين الرؤية عند الرجوع إلى الوراء وعند تقاطعات الطرق، وتعزّز الرؤية حول السيارات المركونة.

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