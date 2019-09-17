شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعقد مؤتمر مطوريها Microsoft Build يومي 19 و21 مايو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مايكروسوفت عن جدول الفعاليات الرئيسية التي ستنظمها في عام 2020، حيث سيُعقد مؤتمر مطوري مايكروسوفت السنوي Build في الفترة من 19 إلى 21 مايو 2020، بينما سيعقد مؤتمر شركاء Microsoft Inspire يومي 20 و24 يوليو عام 2020، وستعقد قمة تطبيقات الأعمال من مايكروسوفت في الفترة من 20 إلى 21 ابريل عام 2020.

وبحسب موقع mspoweruser، فإن حدث Microsoft Ignite سيوفر للمطورين فرصًا لاستكشاف أحدث الأدوات وتلقي تدريب فني عميق والحصول على إجابات محددة من خبراء مايكروسوفت، وسيعقد فى اورلاندو، فلوريدا فى 4-8 نوفمبر 2019، أما مؤتمر Microsoft Build فيلتقي خلاله أبرز المهندسين والمطورين والشركات الناشئة ومطوري الطلاب للتركيز على أحدث اتجاهات التكنولوجيا والابتكار للمستقبل، وسيعقد فى سياتل، واشنطن فى 19-21 مايو، 2020.

أما Microsoft Business Applications Summit فهو حدث سنوي لمختلف عملاء وشركاء مايكروسوفت في أدوار تشمل مستخدمي الطاقة ومحللي الأعمال والمنفذين والمهندسين المعماريين التقنيين، ويوفر هذا الحدث منتدى للتعرف على الكيفية التي يمكن من خلالها لـ Dynamics 365 وPower Platform من مايكروسوفت إنشاء حلول لتوسيع نطاق نجاح الأعمال.