شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل انتخابات امريكا 2020..سناب شات يكشف عن بيانات الإنفاق الإعلاني السياسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت خدمة سناب شات إلى عمالقة وسائل الإعلام الاجتماعية في تكثيف جهود الشفافية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، حيث أصدرت الشركة مكتبة تضم جميع الحملات الإعلانية السياسية والقضايا التي عرضتها على تطبيقها، إذ تتضمن جداول البيانات - لكل من عامي 2018 و2019 - معلومات مفصلة عمن دفع ثمن الإعلانات والجمهور المستهدف .

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فيمكن للجمهور عرض التفاصيل بما في ذلك اسم وعنوان الجهة التي أطلقت الإعلانات وتواريخ الحملة الإعلانية والمال الذي تم إنفاقه وأي استهداف للموقع الجغرافى وأكثر من ذلك، وتكشف نظرة على إعلانات Snapchat عن مجموعة واسعة من المصادر، بما في ذلك الحملات السياسية الخاصة بدونالد ترامب وبيتو أورورك وإليزابيث وارين وكامالا هاريس، ومن بين المنفقين الآخرين منظمة الأبوة المخططة ومنظمة العفو الدولية.

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وقد قام كل من الموظفين في Snapchat بفحص كل إعلان للتأكد من أنهم يتبعون إرشادات النظام الأساسي للحملات الإعلانية السياسية، حيث تتطلب الشركة أن تكون جميع الإعلانات السياسية مصحوبة برسالة "مدفوعة مقابل"، ويجب أن توضح الإعلانات أيضًا ما إذا كانت معتمدة من قبل مرشح أو مؤسسة، وينبغي أن تتضمن إعلانات الانتخابات التي لا يرعاها مرشح سياسي معلومات الاتصال الخاصة بالمنظمة التي رعتها.

ومن أجل منع التدخل في الانتخابات، يُمنع أيضًا أي رعايا أو كيانات أجنبية غير مقيمة من الإنفاق الإعلاني السياسي على Snapchat.

وجنبا إلى جنب مع Snapchat، اختار كل من فيس بوك وتويتر إتاحة الإنفاق السياسي للإعلانات على منصاتهم للعرض العام، كما تلاحظ الحملة والانتخابات، على الرغم من أن فيس بوك يستحوذ على معظم الإنفاق على الإعلانات الرقمية، إلا أن الحملات السياسية لا تزال تنجذب إلى قاعدة المستخدمين الشباب في Snapchat وعوامل تصفية الجمهور المستهدفة.