شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجارديان: تأثيرات نفسية خطيرة على موظفى فيس بوك المعنيين بمراقبة المحتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الموظفين المعنيين بالإشراف على المحتوى المنشور على موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعى يعانون من ندوب نفسية خطيرة، بعد أشهر من الجهود المبذولة لتحسين الظروف بالنسبة لآلاف من المتعاقدين فى الشركة.

أفادت مجموعة من المتعاقدين الحاليين والسابقين الذين عملوا لسنوات في مراكز الاعتدال، المعنية بمراقبة المحتوى، والتى تتخذ من برلين مقراً لها ، أن بعض الموظفين أصبحوا "مدمنين" على المحتوى العنيف. وقالوا أيضًا إن الآخرين دفعوا نحو أقصى اليمين بسبب خطاب الكراهية والأخبار المزيفة التي يقرؤها كل يوم.

وتحدث الموظفون عن إجهادهم بسبب حجم العمل، حيث أصبحوا يشعرون وكأنهم مخدرون بسبب العنف البصري والعُري والتنمر الذى يجب عليهم مشاهدته لمدة ثماني ساعات في اليوم وليالي العمل وعطلات نهاية الأسبوع من أجل الحصول على "الحد الأدنى للأجور ".

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وأوضحت الصحيفة الموظفين كذلك يتعرضون لمواد يمكن تؤثر على صحتهم النفسية، فمثلا يضطرون لفحص المحادثات الخاصة بين البالغين والقُصّر ويتم تحديدها من خلال الخوارزميات على أنها استغلال جنسي محتمل.

وقال أحد المشرفين إن هذه الأحاديث الخاصة، والتي يكون "90٪ منها جنسية" ، كانت "مخيفة". وأضاف: "أنت تفهم شيئًا أكثر حول هذا النوع من المجتمع المضطرب الذي نبنيه كل يوم". "لدينا رجال أثرياء من أوروبا ، من الولايات المتحدة ، يكتبون إلى أطفال من الفلبين.. يحاولون الحصول على صور جنسية مقابل 10 دولارات أو 20 دولارًا."

وقالت جينا ، إحدى المتعاقدين: "أعتقد أنه انتهاك لحقوق الإنسان. لا يمكنك مطالبة شخص ما بالعمل بسرعة، والعمل بشكل جيد ومشاهدة محتوى عنيف. الأشياء التى رأيناها ليست جيدة. "