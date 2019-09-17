شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن صورة جديدة لكسوف الشمس على كوكب المشترى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صورة جديدة لناسا عن ظل أسود على سطح كوكب المشترى، أثناء مرور قمره Io بينه وبين الشمس، وتم نشر الصورة بعد معالجتها على موقع تويتر بواسطة مهندس البرمجيات التابع لناسا "كيفن جيل".

تظهر الصورة شكل كسوف الشمس على الكوكب العملاق الغازى، فالظل الذى ألقاه القمر Io على كوكب المشترى هو أكثر تحديدًا من ذلك الذى خلفه القمرعلى الأرض أثناء كسوف الشمس.



الظل على كوكب المشتري

ويرجع السبب وراء هذا، كما يقول الخبراء، هوالمسافة بين كوكب المشترى والشمس، إذ كتب مصور كوكب المريخ دوج إليسون على موقع تويتر قائلاً: "حينئذ تكون الشمس أصغر بكثير كما نرى من كوكب المشترى - وبالتالى تكون الظلال أكثر حدة".

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وأضافت كاتى ماك عالمة الفيزياء الفلكية من جامعة ولاية كارولاينا الشمالية: "Io كبير جدًا وهو قريب لدرجة أنه أكثر من حجب الشمس".

جدير بالذكر تم التقاط الصور الأصلية بواسطة مركبة الفضاء جونو التابعة لناسا والتى تدور حول كوكب المشترى منذ 5 يوليو 2016، إذ تتمثل مهمة Juno فى دراسة تكوين الكوكب، إلى جانب تقييم الغلاف المغناطيسى القطبى وحقل الجاذبية والحقل المغناطيسى، كما تخطط ناسا لمواصلة دراسة كوكب المشترى من المدار حتى يوليو 2021، وعندها سيتم توجيه جونو نحو المركبة".