شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثغرة بموقع لتبادل العملات المشفرة سمحت للعملاء بشراء البيتكوين بسعر أقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منصة كركن لتبادل العملات المشفرة، عن اكتشاف ثغرة سمحت لبعض العملاء بشراء البيتكوين مقابل 8.000 دولار وبيعه على الفور مقابل 12.000 دولار.

ووفقا لموقع Thenextweb الهولندى، نشرت كركن مجموعة من التغريدات على تويتر لشرح الثغرة، مؤكدة أنها نتاج اختبار نظام جديدلم يُصدر بعد، فأدى إلى المساح لبعض العملاء بشراء البيتكوين بسعر 8 آلاف دولار، وبيعها بسعر 12 ألف دولار، رغم أن سعرها فى هذا اليوم وصل إلى 10300 دولار.

نصحت كركن المستخدمين المتأثرين بالتواصل مع الدعم للإجابة على كافة أسئلتهم، لكن هذا لم يمنع المستخدمين من انتقاد خدمة التبادل.

وقال "جيسي باول" الرئيس التنفيذي للشركة: "الميزة التي تم اختبارها شهدت بالفعل الآلاف من الاختبارات الآلية والإنسانية على مدى عدة أشهر، فلا يمكنك العثورعلى جميع الأخطاء طوال الوقت".