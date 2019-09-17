شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة Facebook Live متاحة الآن على النسخة "اللايت" من التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاحت شركة فيس بوك ميزة البث المباشر التابعة لها Facebook Live حاليا على النسخة "اللايت" من التطبيق والتى تحمل اسم "فيس بوك لايت" لإعطاء المستخدمين الفرصة للوصول إلى جماهير جديدة لا يستطيعون الوصول إليها سوى من خلال الهواتف ذات الأسعارالمرتفعة أو شبكات المحمول القوية.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، يمكن الآن للناشرين الآن أيضًا قطع بداية ونهاية مقطع الفيديوالمباشر للتخلص من المواقف المحرجة أو غير اللازمة، إذ أن كل ما عليهم فعله هو تحديد الوقت الذي يريدون فيه بدء البث أو إيقافه تمامًا، ولكن إذا كانوا يريدون بث أحداث مثل المباريات الرياضية وغيرها من الأحداث التي تستغرق وقتًا أطول من المعتاد، فهذا ممكن الآن.

كما طرح فيس بوك أيضا بعض الميزات الإضافية لـ Creator Studio، وهويشمل 13 لغة جديدة للتسميات التوضيحية التلقائية والقدرة على جدولة منشورات انستجرام لمدة تصل إلى ستة أشهر مقدمًا.