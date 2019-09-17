تكنولوجيا: تفاصيل جديدة حول شاحن Oppo SuperVOOC Flash بقدرة 65W الذي يدعم Reno Ace قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Oppo على خططها لدعم هاتف Reno Ace بتقنية الشحن السريع من شاحن 65W SuperVOOC، حيث من المقرر أن يدعم بطارية الهاتف سعة 4000 mAh بشحن كامل خلال 30 دقيقة فقط.

تبدأ شركة Oppo قريباً في الإنتقال بمعايير الشحن السريع إلى مستوى جديد، حيث تقدم العملاق الصيني شاحن SuperVOOC Flash بقدرة 65W لهاتف Reno Ace المقرر الإعلان الرسمي عنه في مؤتمر يعقد في 10 من أكتوبر.

ولقد قدمت شركة Oppo تفاصيل حول تقنية الشحن السريع في شاحن SuperVOOC Flash بقدرة 65W الذي يتخطى قدرة تقنية الشحن السريع الحالية SuperVOOC Flash بقدرة 50W، جيث أكدت Oppo على قدرة الشاحن الجديد على شحن هاتف Reno Ace مع بطارية بسعة 4000 mAh بشحن كامل خلال 28 دقيقة فقط.

Advertisements

ولقد قدمت الشركة شاحن 50W SuperVOOC مع الإصدار الخاص من هاتف Find X العام الماضي، بقدرة على شحن بطارية الهاتف بسعة 3400mAh بشكل كامل في فترة 35 دقيقة، بينما يمكن لنفس قدرة الشحن أن تدعم شحن هاتف R17 Pro بشكل كامل مع بطارية بسعة 3700 mAh في 40 دقيقة.

يذكر أن شركة Oppo لم تكشف عن أي تفاصيل حول هاتفها المرتقب Reno Ace، أيضاً لم يظهر الهاتف في أي تسريبات حتى الآن، إلا أن إعلان تشويقي من الشركة ألمح إلى دعم الهاتف إلى معدل تحديث 90Hz في الشاشة، أيضاً من المتوقع أن يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 855 Plus، مع نظام تبريد سائل، أيضاً من المتوقع أن تأتي تسريبات جديدة بمزيد من التفاصيل حول الهاتف خلال الفترة القادمة.

المصدر

اعلان

