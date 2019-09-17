الأحزمة المغناطيسية قد تتداخل مع ميزة البوصلة الجديدة في Apple Watch Series 5

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما كشفت شركة آبل النقاب عن ساعتها الذكية الجديدة Apple Watch Series 5 في الأسبوع الماضي، كانت إحدى الميزات الجديدة التي تم تضمينها في هذه الساعة هي البوصلة. تأتي هواتف iPhone مع هذه الميزة منذ فترة طويلة جدًا، لذا فمن المفاجئ في الحقيقة أن تكون شركة آبل قد إستغرقت هذا الوقت كله لجلب هذه الميزة إلى Apple Watch، ولكننا نعتقد أن وصولها متأخرة أفضل من عدم وصولها أبدًا.

ومع ذلك، يبدو أنك إذا أردت الإستفادة من هذه الميزة، فقد ترغب في تجنب بعض أحزمة Apple Watch. هذا لأنه تمامًا مثل كل البوصلات، يمكن أن تنحرف قراءاتها أو تتوقف عن العمل بالشكل صحيح إذا تم وضعها بالقرب من المغناطيس. ونتيجة لذلك، حذرت آبل المستخدمين بالفعل من إستخدام أحزمة مغناطيسية معينة مع Apple Watch Series 5، على الأقل إذا كنت تخطط لإستخدام ميزة البوصلة الجديدة. تم العثور على هذا التحذير على الموقع الرسمي لشركة آبل.

تجدر الإشارة إلى أن بعض أحزمة آبل الحالية تستخدم المغناطيس في تصميمها. يشمل ذلك Milanese Loop و Modern Buckle و Leather Loop. أيضًا، إذا كنت تستخدم أحزمة Apple Watch التابعة لشركات الطرف الثالث، فقد يستخدم البعض منها المغناطيس في تصميمها أيضًا، لذلك يجب أن تأخذ ذلك بعين الإعتبار لتجنب أي مشاكل محتملة قد تتداخل مع ميزة البوصلة.

Advertisements

تتوفر Apple Watch Series 5 حاليًا للطلب المسبق، ومن المقرر أن يتم إطلاقها بشكل رسمي في اليوم 20 سبتمبر.