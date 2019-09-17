هواتف Galaxy Note 10 تحقق رقمًا قياسيًا على مستوى المبيعات في كوريا الجنوبية

فاطمة أيت طالب - دبي - سجل الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 رقم قياسي جديد في كوريا الجنوبية، وهذا الرقم القياسي هو كسر مبيعات هذين الهاتفين لـ 1 مليون وحدة في غضون 25 يومًا بعد طرحهما للبيع لأول مرة. هذا الرقم القياسي كان مملوكًا في السابق لسلسلة هواتف Galaxy S8 Series التي كسرت مبيعاتها حاجز 1 مليون وحدة بعد 37 يومًا على إطلاقها. أداء الشهر الأول للهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 هو الأفضل حتى الآن مقارنة مع أي جهاز آخر في السلسلتين Galaxy S Series و Galaxy Note Series، وأفضل بأكثر من الضعف مقارنة مع Galaxy Note 9.

وصلت طلبات الشراء المسبقة للهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 مجتمعة إلى 1.3 مليون في 10 أيام فقط، لذلك ليس من المستغرب أن تكون أرقام المبيعات الفعلية متشابهة إلى حد كبير. كما هو متوقع، كانت مبيعات الهاتف +Galaxy Note 10 أعلى من مبيعات Galaxy Note 10 العادي. وعلى وجه التحديد، فقد كان +Galaxy Note 10 يقف وراء 67 في المئة من إجمالي المبيعات. تقول شركة سامسونج أيضًا أن عدد العملاء الإناث والعملاء في العشرينات من العمر إرتفع مع الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 مقارنة مع Galaxy Note 9، ولكنها لم تقدم أي أرقام ملموسة.

تم إطلاق نسخ 5G فقط من Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 في كوريا الجنوبية. كانت هناك تقارير من حكومة كوريا الجنوبية تطلب من شركة سامسونج إطلاق طرازات LTE من الهاتفين بسبب التوفر المحدود نسبيًا لشبكات الجيل الخامس 5G في البلاد، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الشركة ستقوم بذلك بالفعل. ربما كانت مبيعات Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 ستكون أعلى من ذلك بكثير في كوريا الجنوبية لو أتيح للعملاء شراء نسخ LTE من هذين الهاتفين بأسعار أرخص، ولكن لا شك أن شركة سامسونج سعيدة بالمبيعات القياسية التي تمكنت من تحقيقها بالفعل.