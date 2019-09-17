«سجل 3.7 على مقياس ريختر» .. تفاصيل «الزلزال» الذي ضرب مصر أمس

الموجز
سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل فى الساعة العاشرة وخمسة وثلاثيون دقيقة صباحًا من أمس الإثنين 16 سبتمبر الجارى هزة أرضية على بعد 140 كم من جنوب شرق العريش.
و قال المعهد القومى للبحوث الفلكية فى بيان له بحسب موقع اليوم السابع، مساء الاثنين، إن الهزة الأرضية بلغت قوتها 3.7 على مقياس ريختر، على خط الطول 34.34 شرق، وخط العرض 29.96 شمال.
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