شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فتح الباب للمشاركة فى مهرجان أفلام الهاتف المحمول لقضايا تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق مهرجان أفلام الهاتف المحمول، وهي مبادرة مستقلة تستند إلى فيلم واحد للهاتف المحمول (دقيقة واحدة ، فيلم واحد) إصدارًا خاصًا يركز على حملة آكت ناو ActNow للمناخ، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة لتغير المناخ وإدارة الاتصالات العالمية بالأمم المتحدة ومركز معلومات الأمم المتحدة الإقليمي.

وتعمل حملة آكت ناو ActNow، على إشراك الأفراد في جميع أنحاء العالم في إجراءات يومية لتقليل انبعاثات الكربون - مثل السفر بشكل أكثر استدامة أو توفير الطاقة أو تناول كميات أقل من اللحوم.

وأوضح المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة ـ في بيان ـ أن أي شخص يمكنه المشاركة في المهرجان من خلال تقديم فيلم قصير عن العمل من أجل تغيير المناخ، عبر هاتف محمول أو جهاز لوحي بأية لغة، سيتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم من المهنيين المرموقين وكذلك من خلال تصويت عام على جوائز في شكل دعم ومنح دراسية لمساعدتهم كصناع أفلام ناشئين، يتم تقديم الطلبات في موعد أقصاه 16 أكتوبر 2019 ، وسيتم الإعلان عن الفائزين في 10 ديسمبر.

وتلقى مهرجان أفلام الهاتف المحمول خلال الإصدار الأخير للمسابقة أكثر من 700 فيلم من 81 دولة وبلغ 21 مليون مشاهد.