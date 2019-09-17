شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يتيح أدوات جديدة لمنشئ المحتوى.. ويوفر ميزة الجدولة لـ IGTV والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة فيس بوك عن توفير عدد من المميزات الجديدة والأدوات لخدمات البث والفيديوهات التابعة لها بما فى ذلك انستجرام وIGTV وذلك لتسهيل عمل صانعى وناشرى المحتوى المرئي.

وبحسب موقع techcrunch الأمريكى، فكشفت الشركة عن هذه الأدوات الجديدة اليوم خلال مؤتمر IBC 2019 المنعقد فى العاصمة الهولندية امستردام، حيث أضاف فيس بوك عدد من المميزات المختلفة والتى تتعلق بتسهيل التحضير لعمليات البث المباشر ونشر الفيديوهات لأصحاب الصفحات على فيس بوك.

كما أضافت الشركة ميزة جديدة لخاصية المشاهدة الجماعية Watch Party، فضلا عن تحديث نظام لمراقبة أداء الفيديو المشور على المنصة، كذلك فإن ميزة IGTV فى انستجرام، حصلت على ميزة الجدولة الزمنية بفترة تصل لستة أشهر.

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وأوضحت فيس بوك أنه يمكن لمشرفى الصفحات فى ميزة البث المباشر القدرة على تجربة البث فى نطاق محدود على مدراء الصفحة والمشرفين فقط تتم قبل توسيع الحلقة واستهداف الجمهور المتابع بالكامل، إضافة إلى معالجة بداية ونهاية البث حيث سيصبح ناشرى المحتوى قادرين على التخلص من بداية ونهاية الفيديو غير المرغوب فيها لإظهاره بمهنية وجودة أعلى، كذلك فيمكن استمرار البث لمدة 8 ساعات متواصلة بدلا من 4 ساعات.

كما وفر فيس بوك عدد من المميزات لـ “Party Watch، بما فى ذلك جدولة المشاهدة لتسمح لمالكى الصفحات على جدولة بث الفيديو بوقت مستفيدة من ذلك فى تنبيه متابعيها بالحدث قبل مدة من البث، فضلا عن دعم الردود مما يتيح التعليق المباشر من المشاهدين على الفيديو وإضافة مزيد من التفاعل.

كما أعلن فيس بوك أنه سيتيح لمنشئى المحتوى خاصية جدولة المنشورات فى انستجرام وعبر قنواتهم فى IGTV بمدة تصل بحدها الأقصى لستة أشهر، كما أنها ستوفر فى الشهور القادمة خيارات حفظ المسودات والتحرير على المنشورات أيضاً.