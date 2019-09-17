إطلاق أسرع معيار للشبكة اللاسلكية Wi-Fi 6 رسميًا

أطلقت المنظمة غير الربحية المشرفة على تنفيذ معايير الشبكة اللاسلكية Wi-Fi Alliance برنامج شهادة (Wi-Fi 6)، مما يعني الانتهاء من تطوير المعيار واعتماده بشكل نهائي.

ويمكن لمصنعي الأجهزة ومصنعي المعدات بدء عملية جعل المنظمة تصادق على المنتجات المتضمنة العلامة التجارية (Wi-Fi 6).

ويركز برنامج الشهادة الجديد على التحقق من إمكانية التشغيل المتداخل ومجموعات الميزات لأجهزة (IEEE 802.11ax)، بما يضمن أنها تعمل بشكل جيد مع بعضها البعض، وأن الأجهزة تتميز بجميع إمكانات الأداء والأمان المطلوبة للمعيار الجديد.

ويتضمن معيار (Wi-Fi 6) مجموعة من التقنيات الجديدة التي تتحد معًا لجعل الشبكة اللاسلكية أكثر كفاءة، وهو أمر مهم بشكل خاص بسبب عدد الأجهزة التي نمتلكها جميعًا هذه الأيام، إذ قد يصل عدد الأجهزة المتصلة بالشبكة اللاسلكية إلى 10 أجهزة ضمن المنزل الواحد.

ويُعرف معيار (Wi-Fi 6) باسم (802.11ax)، وهو الجيل التالي من الشبكة اللاسلكية، بحيث يسمح – من الناحية النظرية على الأقل – للعديد من الأجهزة القريبة باستخدام نفس قنوات الشبكة اللاسلكية والترددات دون التسبب في الكثير من الازدحام والتأخير مثل (Wi-Fi 5) و (Wi-Fi 4).

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وتأتي شهادة Wi-Fi Alliance في الوقت الذي شحنت فيه الشركات المصنعة للأجهزة منتجات (Wi-Fi 6) خلال الأشهر القليلة الماضية، وتقتصر المهمة الأولى لأعضاء المنظمة على تصديق تلك الأجهزة الموجودة.

ويتضمن ذلك نقاط الوصول؛ وأجهزة التوجيه؛ وأجهزة العملاء الحالية، بما في ذلك هواتف جالاكسي نوت 10 من سامسونج، وتقول المنظمة: إن هاتف (Samsung Note 10) سيكون أول هاتف ذكي معتمد للمعيار الجديد.

وتُعد أهم نقطة يجلبها المعيار الجديد هي زيادة السرعات داخل الشبكة المزدحمة، حيث من المفترض زيادة السرعة القصوى النظرية للشبكة اللاسلكية إلى 9.6 جيجابت في الثانية من 3.5 جيجابت في الثانية.

وعلى صعيد متصل، فإن شركة آبل تستعد لطرح هواتف (iPhone 11) و (iPhone 11 Pro) للبيع هذا الأسبوع، وكلاهما يدعمان (Wi-Fi 6)، ويعني ذلك وصول الملايين من الأجهزة الداعمة للمعيار الجديد إلى أيدي الناس، مما يسرع من اعتماد التقنية الجديدة.