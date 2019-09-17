آبل تتيح خدمة الألعاب Apple Arcade لبعض المستخدمين

أتاحت شركة آبل إمكانية الوصول إلى خدمتها للألعاب الجديدة المسماة (Apple Arcade) قبل بضعة أيام من إطلاقها المقرر في 19 سبتمبر.

وأصبحت خدمة الألعاب من آبل تقبل الاشتراكات من المشاركين في النسخة التجريبية من النظام التشغيلي (iOS 13)، وتتيح إمكانية الوصول إلى العشرات من الألعاب بدون إعلانات مقابل رسوم شهرية بقيمة 5 دولارات شهريًا.

ويبدو أن الاشتراكات تعمل بنجاح، بما في ذلك النسخة التجريبية المجانية التي مدتها شهر واحد والتي وعدت بها آبل، ويمكن تنزيل الألعاب وتشغيلها على الفور، بحيث إن هناك أكثر من 50 لعبة متاحة عند الإطلاق.

وأصدرت الشركة بيانًا صحفيًا حول (Apple Arcade) يسلط الضوء على بعض الألعاب القادمة، دون ذكر أي شيء عن الخدمة المتاحة لمستخدمي النسخة التجريبية من النظام التشغيلي (iOS 13).

وتعمل (Apple Arcade) عبر أجهزة هواتف آيفون وحواسيب آيباد اللوحية وأجهزة آيبود تاتش (iPod touch) ومنصة آبل تي في (Apple TV) وحواسيب ماك، مما يسمح للمشتركين بالمتابعة من حيث توقفوا عبر الأجهزة.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: Advertisements

وتدعم الخدمة اللعب باستخدام وحدة تحكم إكس بوكس (Xbox) أو بلي ستيشن (Playstation)، وتنقسم الألعاب إلى فئات مختلفة، وأعدت آبل محتوى مصنف تحريريًا لأسماء معينة، مثلما تفعل في متجر تطبيقات آب ستور (App Store).

ولا تتضمن جميع الألعاب المقدمة تحت الخدمة إعلانات أو أي عمليات شراء داخل التطبيق، وتؤكد آبل على أن الاشتراك في متناول الآخرين من خلال خطة الاشتراك العائلي (Family Sharing).

ويمكنك معرفة ما إذا كان قد تم منحك حق الوصول عن طريق فتح متجر التطبيقات وتحديد علامة التبويب (Arcade)، بحيث يجب أن تظهر رسالة تقول: جربها مجانًا.

وبمجرد النقر فوق جربها مجانًا، ستخضع لعملية الاشتراك في (Apple Arcade)، والتي تتضمن نسخة تجريبية مجانية مدتها شهر واحد.