شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تختبر محركا للقاطرة الفضائية النووية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرموقع المبيعات الحكومية الروسية معلومات عن اتفاقية مبرمة بين شركة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية وشركة "فورساج" الروسية بشأن إعداد مجسم لمحرك يستخدم في القاطرة الفضائية النووية، بحسب موقع روسيا اليوم.
وقال الموقع إن قيمة الاتفاقية بلغت 525.6 مليون روبل، ما يعادل نحو 9 ملايين دولار، وأضاف أن اختبار محرك البلازما المغناطيسي سيجري في 30 مارس عام 2020 مشيرا إلى أن شركة "فورساج" تلتزم بتقديم اقتراحات بشأن استخدام المحرك المذكور في القاطرة الفضائية النووية التي ستسير بين مدراي الأرض والقمر.
يذكرأن العمل على تصميم المحرك الفضائي النووي بدأ في روسيا عام 2009. أما الاتحاد السوفيتي فكان قد أطلق 32 قمرا صناعيا مزودا بالمحرك النووي الكهربائي وذلك في الفترة ما بين عام 1970 و 1988، وتم تصميمه واختباره في ميدان "سيميبالاتيمس" السوفيتي للتجارب النووية أعوام 1960 – 1980.
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