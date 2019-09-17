شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ناسا" تخطط لإرسال روبوت Robonaut 2 للفضاء قبل نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدرفي وكالة الفضاء الأمريكية، أنهم يخططون لإرسال الروبوت Robonaut 2 إلى المحطة الفضائية الدولية قبل نهاية السنة الحالية، بحسب موقع روسيا اليوم.

وقال جوشوا فينتش ممثل "ناسا"، "وفقا للجدول الزمني يجب على الروبوت Robonaut 2 العودة إلى المحطة الفضائية الدولية قبل نهاية السنة الحالية"، ووفقا له، حاليا يخضع الروبوت لجملة من "التحضيرات النهائية قبل الرحلة" وفي نهاية سبتمبر سيكون جاهزا للرحلة الثانية إلى المحطة الفضائية الدولية.

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يذكر أن أول رحلة للروبوت الأمريكي Robonaut 2 كانت عام 2011، وعلى أجزاء – الجذع والرأس واليدين. وفي عام 2012 أصبح أول روبوت يصافح إنسانا في الفضاء. ووصلت "أرجل" الروبوت Robonaut 2 عام 2014 إلى المحطة الفضائية، ولكن فشلت عملية ربطهما بجسده، فقررت "ناسا" وقف تشغيله وفي عام 2018 أعيد إلى الأرض.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة "روس كوسموس" أرسلت في 22 أغسطس الماضي الروبوت الشبيه بالإنسان "فيودور" إلى المحطة الفضائية الدولية وأعيد إلى الأرض في 7 سبتمبر الجاري.