سامسونج ستعرض المزيد من الوحدات للطلب المسبق لمواكبة الطلب الكبير على Galaxy Fold

فاطمة أيت طالب - دبي - نفدت الدفعة الأولى من الهاتف Galaxy Fold بسرعة كبيرة جدًا في كوريا الجنوبية. كان الوطن الأم لشركة سامسونج هو أول بلد حصل على الهاتف القابل للطي Galaxy Fold. ستتاح الآن لمن فاتتهم الفرصة تقديم طلباتهم المسبقة كجزء من الدفعة الثانية التي سيتم عرضها في اليوم 18 سبتمبر.

تشهد شركة سامسونج طلبًا كبيرًا على Galaxy Fold في كوريا الجنوبية. لدرجة أن الشركة قررت إجراء بعض التغييرات على الطلبات المسبقة في الجولة الثانية. سيتم الآن إتاحة المزيد من الوحدات للطلب المسبق عما كان مقررًا في الأصل.

العملاء الذين لم يتمكنوا من طلب الهاتف Galaxy Fold بشكل مسبق كجزء من الدفعة الأولى ولم يتمكنوا من الإنتظار، قرروا دفع أموال إضافية لبائعي الطرف الثالث للحصول على الهاتف. بعض البائعين الذين إستوردوا الوحدات إلى هونغ كونغ يبيعونها فعليًا بأكثر من ضعف السعر الرسمي البالغ 2000 دولار أمريكي.

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لقد إستخدمت شركة سامسونج هنا أسلوب الندرة بشكل مثالي لإثارة الضجة حول الجهاز ولجعل العملاء يقومون بفتح محافظ نقودهم. يبدو أن هذه الإستراتيجية تعمل على نحو جيد مع العملاء في كوريا الجنوبية والذين يصرخون إذا جاز التعبير للحصول على هذا الهاتف الفريد من نوعه.

قيل أن شركة سامسونج قامت بعرض 3000 وحدة للبيع من الهاتف Galaxy Fold في موقعها الرسمي على الويب، ونحو 1000 وحدة من خلال شركات الإتصالات الثلاثة الكبرى في كوريا الجنوبية كجزء من الدفعة الأولى. والآن، تشير التقارير المحلية إلى أن شركة سامسونج ستوفر وحدات أكثر لشركات الإتصالات الثلاثة الكبرى في كوريا الجنوبية. عرضت كل من Korea Telecom و +LG U النسخة السوداء فقط من الهاتف Galaxy Fold كجزء من الدفعة الأولى، وقد يكون بإمكانها الآن تقديم النسخة الفضية في الدفعة الثانية. من المتوقع أن تقوم شركة سامسونج بشحن حوالي مليون وحدة من Galaxy Fold على مستوى العالم في الجولة الثانية من الطلبات المسبقة. من 20 آلف إلى 30 آلف وحدة من هذه الوحدات سيتم توزيعها في كوريا الجنوبية. 18 سبتمبر هو أيضًا اليوم حيث سيكون Galaxy Fold متاحًا في عدد من البلدان الأوروبية.