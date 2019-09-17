شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مفاجأة.. ميزة "unsend" بواتس آب لا تحذف الصور المرسلة لمستخدمى أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاحت فيس بوك ميزة 'unsend' لمستخدمى واتس آب منذ عام 2017، حيث أصبح لدى المستخدمين القدرة على "إلغاء إرسال" الرسائل، وذلك بفضل ميزة "حذف للجميع" فى التطبيق أو ما يعرف بـ ‘Delete for Everyone’، حيث تتيح لك هذه الميزة إلغاء إرسال الرسائل والصور فى غضون ساعة و8 دقائق و6 ثوان من إرسالها.

لكن بحسب موقع "ميرور" البريطانى، فإذا استخدمت هذه الميزة لإلغاء إرسال صورة معينة، فقد تعتقد أن صورتك آمنة، ولكن هناك عيبًا جديدًا يشير إلى أن هذا قد لا يحدث، حيث كشف باحث أمان التطبيقات Shitesh Sachan، عن خلل فى واتس آب يشير إلى أن الميزة لا تحذف ملفات الوسائط المرسلة إلى مستخدمى آيفون كما تفعل من أجهزة أندرويد.

وهذا يعنى أنه سيتم حفظ صورك على جهاز آيفون الخاص بالمستلم، حتى لو كان بإمكانك رؤية رسالة "تم حذف هذه الرسالة" فى دردشة واتس آب الخاصة بك، لكن لا يعمل هذا العطل، سوى لدى المستلم الذى قام بضبط الإعدادات الافتراضية لـ واتس آب لحفظ الصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا فى الكاميرا.

Advertisements

حيث ستكون الصورة موجودة داخل استوديو الصور دون أن تفتح على واتس آب، وبينما أبلغ الباحث الأمنى عن المشكلة إلى واتس آب، رفضت الشركة معالجة المشكلة.

وقال واتس آب: "الغرض من الوظيفة المقدمة عبر" حذف للجميع "هو حذف الرسالة وليس هناك ما يضمن حذف الوسائط (أو الرسالة) نهائيًا - يركز التطبيق على وجود الرسالة فى واتس آب."