HTC ستركز على الهواتف المتوسطة هذا العام، وستدمج VR و 5G في هواتف العام 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - إرتفعت إيرادات شركة HTC خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 67 في المئة، وتخطط الشركة الآن للعودة إلى سكة الأرباح من جديد. لن تكون البداية البراقة، ولكن خطة شركة HTC للعام المقبل تتمثل في الإستفادة من خبرتها في تكنولوجيا الواقع الإفتراضي وشبكات الجيل الخامس 5G لمساعدة هواتفها الذكية على إستعادة روح المنافسة.

أوضح الرئيس التنفيذي لفرع شركة HTC في تايوان، السيد Darren Chen أن ثلثي السوق المحلي يتكون من الهواتف الذكية التي لا تتعدى أسعارها حوالي 320 دولار أمريكي. لذلك، ستقوم شركة HTC بإطلاق المزيد من الهواتف الذكية التي تستهدف هذا الجزء من السوق. نعتقد أنه يتوجب علينا توقع المزيد من هواتف HTC Wildfire و HTC Desire.

وبالنسبة للعام المقبل، ترغب شركة HTC في تضمين خبرتها في مجال الواقع الإفتراضي في الهواتف. بينما أصدرت سامسونج وجوجل وXiaomi وغيرها من الشركات الأخرى العديد من خوذات الواقع الإفتراضي المتوافقة مع هواتفها الذكية، فلم تقم شركة HTC بذلك مطلقًا. وتريد الشركة أيضًا الترويج لمتجر تطبيقات الواقع الإفتراضي HTC Viveport VR بالتعاون مع شركات الإتصالات، مما يوحي بقدوم خوذة تستند على الهاتف الذكي بدلاً من خوذة مستقلة مزودة بنفس مواصفات الهواتف الذكية مثل خوذة HTC Vive Focus.

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تخطط شركة HTC أيضًا في العام المقبل لإطلاق هواتف متوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G، وهو الأمر الذي سيتم إستغلاله أيضًا من أجل الواقع الإفتراضي. تقوم الشركة حاليًا بتسويق روتر 5G WIFI يُدعى HTC 5G Hhub في بعض البلدان الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

تواصل شركة HTC تحسين هاتفها الذكي الذي يستند على تكنولوجيا البلوكشين، ونقصد هنا بطبيعة الحال الهاتف HTC Exodus 1. وقد أقامت الشركة شراكة مع Bitcoin.com بحيث سيتم إصدار تحديث للهاتف HTC Exodus 1 ليحصل على تطبيق محفظة Bitcoin.com مع الدعم لـ Zion Vault.

هذه مجرد البداية. في المستقبل، ستقدم شركة HTC خصومات إذا قمت بشراء هواتفها منها بإستخدام Bitcoin Cash بينما سيبدأ متجر Bitcoin.com في تقديم الهاتف HTC Exodus 1.