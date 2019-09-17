مايكروسوفت تطور مفصل مملوء بالسائل من أجل أجهزة Surface القابلة للطي

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إكتشاف براءة إختراع جديدة تكشف لنا عن طموحات شركة مايكروسوفت من أجل جهازها المزدوج الشاشة. وفي حالة إذا كانت التوقعات صحيحة، فمن المتوقع أن تقوم شركة مايكروسوفت بالكشف عن جهازها المزدوج الشاشة في حدث Surface الذي ستعقده في شهر أكتوبر المقبل، وهذا ما قد يفسر لماذا تعمل الشركة على تطوير مفاصل تستخدم السائل لتقليل الضغط على الشاشة المرنة والقابلة للطي. ووفقا لبراءة الإختراع، فإن السائل المذكور آنفًا يعمل على ملء الفجوات حول الشاشة المرنة لمساعدتها على التحرك.

تقدم براءة إختراع مايكروسوفت مثالاُ على جهاز من هذا النوع مع واجهتين وشاشة OLED مرنة. توضح الرسوم التوضيحية أيضًا تعقيد المفصل. ومع ذلك، قد يكون الأمر الأكثر إثارة للإهتمام هو أن براءة الإختراع هذه قد تم تسجيلها من قبل القسم المسؤول عن ترخيص براءات الإختراع في شركة مايكروسوفت، مما يشير إلى أن مايكروسوفت قد تقوم بترخيصها للشركاء.

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ضع في إعتبارك أن مايكروسوفت تعمل حاليًا مع العديد من الشركات المصنعة للأجهزة، ويقال بأن بعض تلك الشركات تعمل على أجهزة جديدة مزدوجة الشاشة تعمل بنظام Windows Lite سيتم إطلاقها في العام المقبل. ستختلف هذه الأجهزة عن جهاز Surface المزدوج الشاشة القادم من مايكروسوفت والمعروف حاليًا بالإسم الرمزي Centuraus، وهو الجهاز الذي من المفترض أن يكون رائدًا وأن يُمثل بداية ظهور موجة من الأجهزة اللوحية/الحواسيب المحمولة الهجينة ذات الشاشات المزدوجة والقابلة للطي من الشركاء.

كل هذا مثير للغاية، وهذه البراءة الجديدة تجعلنا نتطلع بفارغ الصبر إلى الحدث الذي ستعقده شركة مايكروسوفت في شهر أكتوبر المقبل. عمومًا، سنقوم بتغطية الحدث لنعرض لكم أهم ما ستعلن عنه عملاقة البرمجيات الأمريكية هناك.