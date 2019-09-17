شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من إيفون 7 لـ11.. هكذا اختلف وزن هواتف أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن بعض الإحصاءات المتعلقة بهواتف أبل المختلفة، حيث عرض مقارنة مميزة بين هواتف أيفون المختلفة بداية من أيفون 7 وصولا إلى هواتف أبل الذكية الجديدة iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فإن التقرير يوضح مقارنة بين الأحجام والأوزان والميزات الرئيسية لهواتف أبل على مدار السنوات الماضية، وفيما يلى نعرض أبرز اختلافات الوزن بين هواتف أبل المختلفة كما يلى:



ايفون

-أيفون 7: يأتى بوزن 138 جراما.

- أيفون 7 بلس: يزن 188 جراما.

- أيفون 8: وزنه 148 جراما.

- أيفون 8 بلس: يزن 202 جرام.

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- أيفون X: يزن 174 جراما.

- أيفون XS: يزن 177 جراما.

- أيفون Xs Max: يزن 208 جرامات.

- أيفون XR: يزن 194 جراما.

- أيفون 11: وزنه 194 جراما.

- أيفون 11 برو: وزنه 188 جراما.

- أيفون 11 برو ماكس: يزن 226 جراما.