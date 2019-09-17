شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب تغير المناخ.. نوع من الفراشات يهاجر بأعداد غير مسبوقة إلى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد استطلاع أجرى مؤخرا، أن عدداً كبيراً غير مسبوق من الفراشات التى تسمى بـ"طاووسية السيدة الجميلة" قد هاجر إلى المملكة المتحدة في عام 2019، بسبب التغير المناخى.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، قال الخبراء إن هذا الصيف تم تسجيل ما يقرب من نصف مليون من الفراشات المهاجرة كجزء من العدد السنوي.

وكشفت نتائج من الاستطلاع الذي أجرته Butterfly Conservation لمؤسسة الحياة البرية الخيرية، أن عام 2019 كان العام الأعلى على الإطلاق بعد حدوث التدفق الأخير للهجرة في عام 2009.

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وأظهرت النتائج أن عدد الفراشات المهاجرة كان أكبر بنحو 30 مرة من عام 2018، وشهدت فراشات الطاووس أفضل صيف لها منذ عام 2014، مع زيادة بلغت 235 ٪ في أعدادها مقارنة بالعام الماضي، في حين أن البيض الرخامي شهد زيادة بنسبة 264 ٪.

لا يزال العلماء يشعرون بالقلق من هذه الفراشة، التي شهدت انخفاضات بنحو 78 ٪ منذ 1970s، وأشاروا إلى أن تغير المناخ يمكن أن يكون له تأثير على ثرواتها.