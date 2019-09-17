شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تؤكد: مشروع الملابس الذكية مازال مستمرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت جوجل لأول مرة عن مشروع Jacquard الخاص بالملابس الذكية فى عام 2015 كمنصة للملابس التفاعلية، ووصل أول منتج منها فى عام 2017.

حيث تتيح هذه الملابس الذكية للمستخدمين القدرة على تحريك الذراع لتشغيل الموسيقى وقبول أو رفض المكالمات، ولكن للأسف لم تعد هذه المنتجات تباع، لكن على ما يبدو أن جوجل لا تتخلى عن حلمها لأن إصدارًا جديدًا من المنصة جاهز لاستخدامه فى شركات الملابس.

وبحسب موقع androidpolice يحتوى جاكار على معظم المكونات الإلكترونية، كما تعمل جوجل على تصميم جديد يقلل من المساحة الفعلية من محرك أقراص USB كبير إلى حجم بطاقة SD تقريبًا، ويتم شحنه باستخدام دبابيس مغناطيسية ونقل البيانات ممكن باستخدام موصل Micro USB

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الجدير بالذكر أن المنتج الأول فى النظام الأساسى الجديد هو حقيبة الظهر Saint Laurent Cite-e، والتى تبدأ بسعر ضخم يبلغ 995 دولارا، كما يمكنك غسل هذه الملابس 10 مرات على الأكثر.

لحسن الحظ أكدت شركة جوجل على أن جاكار سيكون أيضاً للمنتجات الغير فاخرة حيث يستطع العامة شراءه.