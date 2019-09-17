شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يطلق ميزة جديدة لدعم الفنانين.. اعرف استخداماتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر موقع يوتيوب إطلاق ميزة YouTube Charts فى الهند، والتى ستعرض القوائم الخاصة بالموسيقى والأغانى والفنانين والفيديوهات الأعلى رواجا فى مكان واحد.

ووفقا لموقع Gadgets الأمريكى، تتوفر الآن "YouTube Charts" بأكثر من 56 بلد، ولديها مليارى مستخدم عالمى و 265 مليون مستخدم شهريًا فى الهند.

وأوضح يور كوهين، رئيس الموسيقى العالمى على يوتيوب: " لقد سمعنا بصوت عال وواضح من الفنانين الهنود والمعجبين بأنهم يريدون مصدرًا واحدًا للحقيقة لرؤية ما هو منتشر وشعبى فى عالم الموسيقى".

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جدير بالذكر تحتوى YouTube Charts على قوائم إرشادية، وأفضل الأغانى، والفنانين ومقاطع الفيديو الموسيقية، كما تتوفر أيضًا داخل YouTube Music لعرض أفضل 100 أغنية وأفضل 100 مقطع فيديو موسيقى عالمى ومحلي.