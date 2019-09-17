شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقنية جديدة للكشف عن الأسلحة المخفية بالملابس بمحطات قطارات لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في محاولة للتصدي للجرائم التى تحدث بـ "السلاح الأبيض"، تمت تجربة تكنولوجيا جديدة فى لندن يمكنها اكتشاف ما إذا كان شخص ما يحمل أسلحة مخفية، وذلك داخل إحدى محطات قطار لندن، حيث يتم اختبار هذه التقنية خلال تجربة استمرت خمسة أيام في محطة قطارات ستراتفورد ، وفقًا لوزارة الداخلية البريطانية.

وبحسب موقع ميرور البريطانى، فقد تم تصميم هذه التقنية - المستخدمة بالفعل فى مترو لوس أنجلوس - والتى صممتها شركة أوكسفوردشاير، لاكتشاف الأسلحة مثل البنادق والسكاكين والأجهزة المتفجرة المخبأة تحت الملابس على مسافات تصل إلى 30 قدمًا من خلال البحث عن أشياء تمنع حرارة الجسم.

Advertisements

وقد أنفقت وزارة الداخلية حوالى 40،000 جنيه إسترلينى على المخطط الذى يستخدمه ضباط شرطة النقل البريطانية والمترو، وستبحث الكومة كيف يمكن للضباط استخدام التكنولوجيا للعثور على الأسلحة دون الاضطرار إلى إيقاف الفرد أو حملهم على تفريغ جيوبهم وإذا كانت فعالة فى الحرب ضد الأسلحة البيضاء.

وتسمح هذه التقنية لضباط الشرطة لمعرفة حجم وشكل وموقع أى عنصر مخفى، وقالت وزارة الداخلية إنها لا تظهر أى أجزاء جسم حميمة وأنه من المستحيل إخبار جنس الفرد أو عمره أو عرقه من الصور التى ينتجها.